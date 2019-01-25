В Минсельхозе подсчитали темпы подорожания хлеба

Стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в России за год выросла только на 0,3 процента, а из ржано-пшеничной - на 0,9 процента, сообщили в Минсельхозе России.

По данным на 24 января 2019 года средневзвешенная цена производителей на хлеб из пшеничной муки составила 44,36 рубля за килограмм. Ржаной хлеб стоит в среднем 38,85 рубля за килограмм.

Таким образом, "ежегодный рост цен на хлеб соответствует уровню инфляции в Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Цена на хлеб слабо зависит от ценовой ситуации на рынке зерна, так как доля затрат на сырье (мука и зерно) в структуре розничной цены на хлеб составляет около 20 процентов, добавили в Минсельхозе.