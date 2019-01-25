В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель

Туфли с подсветкой стали причиной эвакуации нескольких залов парижского аэропорта Орли. Тревогу вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку.

Во время досмотра ручной клади был обнаружен предмет, похожий на взрыватель. Вокруг двух залов четвертого терминала оперативно был установлен "периметр безопасности". Несколько рейсов отложили, а пассажиров эвакуировали, пишет РИА Новости.

На место происшествия прибыли саперы. Они установили, что подозрительным предметом оказались туфли, снабженные элементами подсветки. Их обладательница является сотрудником модного журнала.