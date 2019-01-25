За общепит во французских школах отвечают местные власти. К примеру, организацией питания учеников средней школы занимаются департаменты, а старшеклассников (это лицеи. - Прим. ред.) - регионы.

Проверить качество обедов в средней школе города Лаваль довелось президенту Франции Макрону. Фото: REUTERS

На эти цели идет часть бюджетных ассигнований, которые они получают в централизованном порядке из министерства образования. Как правило, из этих средств оплачивается персонал школьных столовых, закупка необходимого оборудования и прочие сопутствующие расходы. Причем в городских муниципалитетах имеются службы школьного питания, в ведении которых находятся многие "съестные" вопросы. В частности, закупка продуктов, гигиена и т.д. Муниципальные работники вместе с администрацией школ также несут ответственность за качество еды.

Помимо этого надзор осуществляется представителями двух государственных структур. Во-первых, это инспекторы ветеринарной службы. Они проверяют свежесть продуктов, санитарию кухонь и столовых. Во-вторых, контролеры Генеральной дирекции по вопросам потребления, конкуренции и борьбы с мошенничеством, которая относится к министерству экономики и финансов. Проверки проводятся регулярно, чаще всего без какого-либо оповещения.

Отметим, что во французских школах нет завтраков, а только обеды. Как правило, в полдень, на что отводится перерыв между занятиями в 30 минут. Во многих учебных заведениях обеды готовят на месте или же привозят из специально созданной муниципальной структуры. Правда, кое-где к школьным столовым допускают частные компании (на них приходится не больше четверти рынка этого общепита). Минобразования четко определено, каким должен быть обед. Главное блюдо - 4-5 вариантов с гарниром, молочный продукт (например, йогурт), несколько видов закуски или десертов. Вода и хлеб без ограничений.

В начале каждого учебного года родители должны предоставить полную информацию о зарплате, социальных дотациях, а также налоговые декларации

Во что обходится школьное питание родителям? У всех по-разному. Дело в том, что цена обеда напрямую зависит от семейного дохода. В начале каждого учебного года родители должны предоставить полную информацию о зарплате, социальных дотациях, если таковые имеются, а также налоговые декларации. На основе этих данных и с учетом количества членов семьи вычисляется так называемый семейный коэффициент. Поэтому, к примеру, в Париже безработный, получающий пособие от государства, будет платить за обед сына или дочки минимальную сумму в 0,13 евро, а состоятельный адвокат за посещение его отпрыском столовой заплатит 7 евро, и это верхний предел. В среднем же по Парижу это 2,5-3 евро.