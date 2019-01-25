В России в ближайшие годы появятся беспилотные такси

В Москве уже к 2022 году могут появиться беспилотные такси, заявил операционный и финансовый директор компании "Яндекс" Грег Абовский в кулуарах форума в Давосе. Такие автомобили уже тестируются, в том числе в России.

"Мы запустили наши беспилотники изначально в Иннополисе, и они до сих пор там работают, и в Сколково на постоянной основе. Помимо этого у нас есть десятки штук, которые ездят в Москве на специальных полигонах", - приводит слова Абовского РИА Новости.

Многое в вопросе внедрения автомобилей-беспилотников зависит не только от технологического прогресса и успешности испытаний, но и от качества дорожной разметки и погодных условий, добавил Абовский.

Управляет такими авто искусственный интеллект. А его нужно постоянно обучать, показывать ему новые ситуации и реакции на них. Как отметил представитель "Яндекс", в компании верят в будущее беспилотных автомобилей, будут их развивать, чтобы через несколько лет, они появились на улицах Москвы.