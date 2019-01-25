В российские суды подан миллионный электронный иск

В российские суды общей юрисдикции был подан миллионный электронный иск. Об этом "РГ" сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде России.

Возможность подавать иск в суд общей юрисдикции в электронной форме появилась в 2017 году. Граждане сразу начали активно пользоваться этой возможностью. А в прошлом году было подано почти в два с половиной раза больше электронных исков, чем годом ранее: 695,5 тысячи.

Как рассказали "РГ" в информационно-аналитическом центре поддержки ГАС "Правосудие" Судебного департамента, документы в электронном виде подаются через личный кабинет пользователя, созданный в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" официального сайта суда. Также через личный кабинет заявитель или его законный представитель по запросу могут ознакомиться со статусом рассмотрения поданных документов. В целом в Судебном департаменте ожидают, что количество заявлений будет расти по мере подключения к системе ГАС "Правосудие" участков мировых судей.

Напомним, последние находятся в ведении региональных властей. Первый эксперимент по подключению мировых судов к системе подачи электронных исков успешно проводится на 6 участках мировых судей в городском округе Химки в сотрудничестве с администрацией Московской области.