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В Сеть попали фото включенных Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

25.01.2019,  
10:32
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: samsung.com Фото: samsung.com
Фото: samsung.com

Портал Slashleaks опубликовал фотографии работающих флагманов Samsung - Galaxy S10 и Galaxy S10+.

На изображениях видно, что гаджеты, как и ожидалось, получат дисплей Infinity-O с предельно тонкими рамками и небольшим "окошком" для фотокамеры.

На дисплее отображен экран Android 9.0 Pie. Новая операционная система, как заверяют разработчики, приспособлена для того, чтобы управлять одной рукой даже на большом экране.

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Galaxy S10 и Galaxy S10+ отличаются фронтальными камерами: у первого она одинарная, у второго - сдвоенная.

Можно разглядеть и прочие подробности: например, 3,5-миллиметровый вход для наушников и порт USB-C. Датчик отпечатков пальцев, судя по всему, размещен под экраном: на задней панели его не видно.

Презентация смартфонов назначена на 20 февраля: она пройдет сразу в двух городах - Лондоне и Сан-Франциско.

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