Зеленский подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Известный украинский актер и шоумен Владимир Зеленский в свой день рождения подал пакет документов в ЦИК на регистрацию своей кандидатуры в качестве претендента на пост президента Украины. Зеленский, которому в пятницу исполнился 41 год, является выдвиженцем партии "Слуга народа".

О своем желании участвовать в президентских выборах шоумен объявил за несколько минут до нового года в эфире украинского телеканала "1+1", а в понедельник 21 января партия "Слуга народа" официально объявила о его выдвижении в качестве своего кандидата.

Вместе с документами Зеленский подал предвыборную программу под названием "Страна мечты". По словам кандидата, это не окончательный вариант, программа будет еще дорабатываться и дополняться.

Официальная предвыборная кампания на Украине началась 31 декабря. До сегодняшнего дня в качестве кандидатов зарегистрировались 13 человек.