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25.01.2019 16:48
Рубрика: В мире

"Желтые жилеты" проведут 11-ую акцию протестов 26 января

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Начавшиеся в середине января по инициативе Елисейского дворца общенациональные дебаты по ряду острых для французского общества вопросов не остановили протесты "желтых жилетов", которые вот уже свыше двух месяцев сотрясают страну.

Неделю назад, по данным министерства внутренних дел, в манифестациях приняли участие 84 тысячи человек, из них семь тысяч в Париже. Очередной, одиннадцатый по счету, день протестных акций неформалов пройдет в субботу, 26 января.

По сведениям из ряда источников, "желтые жилеты" и на этот раз намереваются навестить французскую столицу. Призыв, размещенный в Facebook, поддержали 11 тысяч человек. Местом сбора назначены Елисейские поля, а после состоится марш по парижским улицам. Каким именно, пока трудно сказать.

Фото: Reuters
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Параллельно с этим один из лидеров движения - 33-летний Эрик Друэ - предложил своим единомышленникам устроить первую "желтую ночь" в Париже на площади Республики. По его задумке она должна пройти "без насилия" в режиме "обмена мнениями, а также выдвижения требований властям". Аналогичная акция должна также состояться в Бордо. Ее назвали "Ноктюрном для Жюппе" (Жюппе - фамилия руководителя муниципалитета города - прим. "РГ").

Сложно сказать, чем все это обернется в реальности. Дело в том, что манифестации в ночное время уже проходили в ряде городов: Тулузе, По, Тарбе - и все завершались стычками с полицией.

Также известно, что демонстрации "желтых жилетов" прокатятся по таким городам, как Страсбург, Лион, Лилль, Марсель.

Тем временем в стране продолжается полемика вокруг использования полицией резиновых пуль и шумовых гранат для разгона протестующих. Подсчитано, что за два с лишним месяца выступлений неформалов свыше 1700 французов получили ранения, из которых свыше ста относятся к категории "тяжелых".

Причем больше половины из них (около 70 случаев) связаны с использованием резиновых пуль, о чем не так давно рассказала газета Libération на своем специальном сайте по проверке информации. Серьезные травмы манифестанты получали, как правило, при попадании пуль в голову.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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В этой связи депутаты от левой партии "Неподчинившаяся Франция" внесли в парламент законопроект, призванный рассмотреть вопрос о запрете использования полицейскими "флэш-болов" и прочих средств, стреляющих резиновыми снарядами, в ходе гражданских манифестаций.

С аналогичной инициативой выступил и уполномоченный по правам человека, известный политик Жак Тубон. Ранее в его ведомство поступили два с половиной десятка жалоб на действия полицейских и жандармов: в частности, те, которые касаются использования резиновых пуль.

Напомним, с середины ноября прошлого года, когда начались "желтые протесты", во Франции погибли десять человек - в основном, во время блокирования автомобильных дорог. Было арестовано более шести тысяч манифестантов, а несколько сотен из них получили тюремные сроки от нескольких месяцев до двух лет.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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