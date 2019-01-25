"Желтые жилеты" проведут 11-ую акцию протестов 26 января

Неделю назад, по данным министерства внутренних дел, в манифестациях приняли участие 84 тысячи человек, из них семь тысяч в Париже. Очередной, одиннадцатый по счету, день протестных акций неформалов пройдет в субботу, 26 января.
По сведениям из ряда источников, "желтые жилеты" и на этот раз намереваются навестить французскую столицу. Призыв, размещенный в Facebook, поддержали 11 тысяч человек. Местом сбора назначены Елисейские поля, а после состоится марш по парижским улицам. Каким именно, пока трудно сказать.
Параллельно с этим один из лидеров движения - 33-летний Эрик Друэ - предложил своим единомышленникам устроить первую "желтую ночь" в Париже на площади Республики. По его задумке она должна пройти "без насилия" в режиме "обмена мнениями, а также выдвижения требований властям". Аналогичная акция должна также состояться в Бордо. Ее назвали "Ноктюрном для Жюппе" (Жюппе - фамилия руководителя муниципалитета города - прим. "РГ").
Сложно сказать, чем все это обернется в реальности. Дело в том, что манифестации в ночное время уже проходили в ряде городов: Тулузе, По, Тарбе - и все завершались стычками с полицией.
Также известно, что демонстрации "желтых жилетов" прокатятся по таким городам, как Страсбург, Лион, Лилль, Марсель.
Тем временем в стране продолжается полемика вокруг использования полицией резиновых пуль и шумовых гранат для разгона протестующих. Подсчитано, что за два с лишним месяца выступлений неформалов свыше 1700 французов получили ранения, из которых свыше ста относятся к категории "тяжелых".
Причем больше половины из них (около 70 случаев) связаны с использованием резиновых пуль, о чем не так давно рассказала газета Libération на своем специальном сайте по проверке информации. Серьезные травмы манифестанты получали, как правило, при попадании пуль в голову.
В этой связи депутаты от левой партии "Неподчинившаяся Франция" внесли в парламент законопроект, призванный рассмотреть вопрос о запрете использования полицейскими "флэш-болов" и прочих средств, стреляющих резиновыми снарядами, в ходе гражданских манифестаций.
С аналогичной инициативой выступил и уполномоченный по правам человека, известный политик Жак Тубон. Ранее в его ведомство поступили два с половиной десятка жалоб на действия полицейских и жандармов: в частности, те, которые касаются использования резиновых пуль.
Напомним, с середины ноября прошлого года, когда начались "желтые протесты", во Франции погибли десять человек - в основном, во время блокирования автомобильных дорог. Было арестовано более шести тысяч манифестантов, а несколько сотен из них получили тюремные сроки от нескольких месяцев до двух лет.