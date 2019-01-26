Аэропорты Московского авиаузла работают штатно, несмотря на снегопад

Несмотря на информацию о задержке более чем 50 рейсов в столичном регионе, в аэропортах утверждают, что никакого коллапса нет. В Шереметьево "РГ" сказали, что продолжают стабильно обеспечивать взлет и посадку воздушных судов. В целом рейсы вылетают по расписанию. Возможны незначительные задержки, связанные с расчисткой взлетно-посадочных полос от снега.

В Домодедово также заявили, что задержанных или отмененных рейсов из-за погодных условий нет. Для очистки взлетно-посадочных полос и перронов задействованы 60 единиц спецтехники.

На железнодорожной дороге также идет круглосуточная работа по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов. Узнать о движении пассажирских поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный) и на сайте компании в разделе "Фактическое движение поездов".