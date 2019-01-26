Александр Самарин: Рад, что смог потрепать чемпиону нервы

Об этом маленьком отставании и своем прокате Самарин рассказал журналистам.

Александр, обидно проиграть так мало?



Александр Самарин: Полученными баллами и местом я доволен, а вот прокатом нет. Много над чем нужно работать. Были ошибки. Эти два балла и отдал. Но рад, что получилось дальше никому ничего не отдавать. Рад, что мог достойно представить свою страну на чемпионате Европы.

Каково это стоять на одном пьедестале с таким выдающимся фигуристом, для которого этот турнир к тому же был последним в карьере?



Александр Самарин: Уважаю Хави. Когда был маленький, смотрел на него по телевизору. Да, для него это был последний старт. Здорово, что он смог красиво уйти, остаться победителем. Но также мне приятно, что я немного потрепал ему нервы.

Себе, наверное, тоже. Вы же боролись буквально за каждый прыжок. Что чувствовали, постоянно находясь на грани?



Александр Самарин: Трудно описать, передать эти чувства словами. Это не был страх. Но ты понимаешь, что через мгновение можешь оказаться на дне или остаться на своем месте. Мысли о том, что нужно выполнить элемент во что бы то ни стало, немного мешают и давят. Было тяжело, но я пытался от всего абстрагироваться и выполнять свои элементы. Слава богу, у меня получилось дотерпеть, додержать программу.

После объявления оценок не сдержали слезы. Такое с вами часто бывает?



Александр Самарин: Просто я и представить не мог, что так все так хорошо может закончиться.