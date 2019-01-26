Белый Дом: Трамп не отказался от идеи построить стену с Мексикой

Строительство стены на границе с Мексикой начнется вне зависимости от мнения демократов после истечения временного бюджета, информировала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Через 21 день президент Дональд Трамп начнет строительство стены с демократами или без них",- написала она в Twitter. По словам Сандерс, демократам предстоит решить, готовы они получить "что-то или ничего".

Напомним, глава Белого дома подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля, прекратив самую длинную в истории США приостановку работы правительства ("шатдаун"). Предполагается использовать это время для переговоров о долгосрочном бюджете.

По оценкам экспертов, Трамп уступил в противостоянии с демократами в Конгрессе по итогам "шатдауна", длившегося 35 дней. Ранее президент отказывался утверждать бюджет, так как оппоненты выступили против строительства стены на границе с Мексикой. Стоимость проекта составляет 5,7 миллиарда долларов.

Опрос исследовательского центра Pew свидетельствует о том, что свыше 52 процентов опрошенных американцев высказались за прекращение "шатдауна" и уступку демократов по вопросу о строительстве стены, пишет газета The Washington Post.