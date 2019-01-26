Японка Наоми Осака стала победительницей Australian Open

В Мельбурне завершился розыгрыш Открытого чемпионата по теннису в женском одиночном разряде. Чемпионкой стала японка Наоми Осака - в финале в трех сетах она обыграла чешку Петру Квитову 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Выиграв первую партию лишь на тай-брейке, во втором сете Осака заиграла увереннее и, ведя в счете, 5:3 имела тройной матчбол. Однако она не только не смогла использовать эти возможности, но и уступила затем четыре гейма кряду.

Допущенные ошибки, впрочем, 21-летнюю спортсменку не надломили. Два брейка на старте третьего сета позволили ей оторваться на два гейма, и это преимущество она сохранила уже до конца встречи.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. За это время Осака девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 14. На счету Квитовой пять эйсов, четыре двойные и один брейк из 10.

Осака во второй раз в карьере стала победительницей турнира "Большого шлема" - в прошлом году она победила Серену Уильямс в скандальном финале US Open. Более того, в понедельник будет обновлен рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), и Наоми впервые поднимется в нем на верхнюю строчку. Ранее она не занимала места выше четвертого.