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26.01.2019 10:00
Рубрика: В мире

Иран пригрозил Евросоюзу в случае введения новых санкций

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Иран пересмотрит свои отношения со странами Евросоюза, если сообщество введет против Тегерана новые санкции в связи с его ракетно-космической программой. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Касеми.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Париж готов ввести санкции в отношении Ирана при отсутствии прогресса на переговорах по иранской ракетной программе.

США расширили санкционные списки в отношении Ирана

"Подобные угрозы противоречат духу политического диалога и сотрудничеству между двумя странами. Введение новых санкций европейскими государствами приведет к пересмотру Ираном сути взаимодействия с ними", - говорится в распространенном заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Касеми подчеркнул, что ракетная программа ИРИ носит оборонительный характер. Она не подлежит обсуждению и будет развиваться властями страны исходя из оценок реальных угроз безопасности Ирана.

Напомним, 15 января Иран провел запуск спутника отечественного производства "Паям" ("Послание"). Однако ракета-носитель на завершающем этапе не набрала достаточной скорости, и аппарат не удалось вывести на орбиту. Тегеран планирует в ближайшее время запустить на орбиту другой спутник иранского производства - "Дусти" ("Дружба").

В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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