Иран пригрозил Евросоюзу в случае введения новых санкций

Иран пересмотрит свои отношения со странами Евросоюза, если сообщество введет против Тегерана новые санкции в связи с его ракетно-космической программой. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Касеми.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Париж готов ввести санкции в отношении Ирана при отсутствии прогресса на переговорах по иранской ракетной программе.

"Подобные угрозы противоречат духу политического диалога и сотрудничеству между двумя странами. Введение новых санкций европейскими государствами приведет к пересмотру Ираном сути взаимодействия с ними", - говорится в распространенном заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Касеми подчеркнул, что ракетная программа ИРИ носит оборонительный характер. Она не подлежит обсуждению и будет развиваться властями страны исходя из оценок реальных угроз безопасности Ирана.

Напомним, 15 января Иран провел запуск спутника отечественного производства "Паям" ("Послание"). Однако ракета-носитель на завершающем этапе не набрала достаточной скорости, и аппарат не удалось вывести на орбиту. Тегеран планирует в ближайшее время запустить на орбиту другой спутник иранского производства - "Дусти" ("Дружба").