Новости

Небензя привел доказательства вмешательства Вашингтона в дела Венесуэлы 19:54
Йоханнес Бе выиграл пасьют на этапе Кубка мира 19:44
Число пострадавших при взрыве под Саратовом увеличилось до 22 человек 19:20
МИД РФ усматривает тревогу в ситуации вокруг Венесуэлы 19:06
Шесть человек, пострадавших при взрыве газа, доставят в Саратов 18:54
Под Саратовом восемь человек пострадали при взрыве газа на свадьбе 18:32
Тренер: Медведева готовится и будет рада поехать на чемпионат мира 18:07
Вучич уточнил сроки начала проведения "Турецкого потока" через Сербию 18:02
Что представят на выставке научных идей в Минске 17:54
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины 17:47
Аэропорты Московского авиаузла работают штатно, несмотря на снегопад 17:47
Премию "Оскар" уличили в дискриминации женщин-режиссеров 17:30
Лимит директивного кредитования в РБ сокращается на 35,5% 17:01
"Роскосмос" и РАН разработают программу защиты Земли от астероидов 16:52
Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии 16:48
Росавтодор предупредил водителей о сложных метеоусловиях в 20 регионах РФ 16:35
Военным ЮВО передана партия новых вертолетов Ми-35М и Ми-28УБ 16:29
В МЧС рассказали, когда в Москве и области закончится снегопад 16:15
В Сирии из-за бомбардировки коалиции погибли 13 мирных жителей 16:06
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 15:32
Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ 15:26
Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров 15:21
Испания, Франция и ФРГ назвали условие признания Гуаидо главой Венесуэлы 15:13
На Кубани похоронили пилота, погибшего при крушении Ту-22МЗ 15:04
Renault Kaptur или Hyundai Creta: что купить за 1 млн рублей 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 19:44
Рубрика: Спорт

Йоханнес Бе выиграл пасьют на этапе Кубка мира

Текст: Данила Жиляев

В итальянском Антхольце завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии

Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Он пробежал дистанцию за 31:33,7 секунды, трижды промахнувшись на четырёх огневых рубежах.

Второе место с одним промахом и отставанием 34,8 секунды занял француз Антонен Гигонна. Замкнул же тройку его соотечественник Кентен Фийон Майе - он допустил две осечки и отстал от первого места на 40,6 секунды.

Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии

Лучший из россиян Александр Логинов финишировал с седьмым результатом, хотя стартовал 26-м. Его отставание при одном промахом составило 57,5 секунды.

Остальные россияне оказались за пределами топ-10. Логинов сохранил второе место в общем зачёте, набрав 527 очков и опережая француза Мартена Фуркада на 16 баллов. Возглавляет зачёт Кубка мира Йоханнес Бе, на его счету 782 очка.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео с места массовой аварии под Москвой
"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Умер Мишель Легран
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться