Йоханнес Бе выиграл пасьют на этапе Кубка мира

В итальянском Антхольце завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Он пробежал дистанцию за 31:33,7 секунды, трижды промахнувшись на четырёх огневых рубежах.

Второе место с одним промахом и отставанием 34,8 секунды занял француз Антонен Гигонна. Замкнул же тройку его соотечественник Кентен Фийон Майе - он допустил две осечки и отстал от первого места на 40,6 секунды.

Лучший из россиян Александр Логинов финишировал с седьмым результатом, хотя стартовал 26-м. Его отставание при одном промахом составило 57,5 секунды.

Остальные россияне оказались за пределами топ-10. Логинов сохранил второе место в общем зачёте, набрав 527 очков и опережая француза Мартена Фуркада на 16 баллов. Возглавляет зачёт Кубка мира Йоханнес Бе, на его счету 782 очка.