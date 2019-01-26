Как получить дополнительный выходной на работе

С начала этого года у работающих россиян появилось право на дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации - один раз в три года. А у предпенсионеров - на два дня каждый год.

Эксперты портала hh.ru объяснили, как этот день правильно оформить, поскольку нельзя просто не прийти на работу, а потом сказать, что был на диспансеризации. Отмечается, если работодатель организовывает для своих специалистов централизованное прохождение диспансеризации по программе добровольного медицинского страхования, это не означает, что работник обязан воспользоваться этим вариантом, отказавшись от прохождения диспансеризации в обычной поликлинике, к которой он прикреплен по полису обязательного медстрахования (ОМС).

Для того, чтобы работодатель выделил вам день на диспансеризацию, нужно написать заявление, согласовав с руководством день ее прохождения. При этом в Трудовом Кодексе не оговорено, за какой период до диспансеризации нужно подать заявление. Но это может быть закреплено в правилах внутреннего трудового распорядка на конкретном предприятии.

Не исключено, что работодатель попросит принести справку из медучреждения о прохождении диспансеризации. Хотя в Трудовом Кодексе нет обязательства работника подтверждать прохождение медобследований. Но так как работодатель обязан оплатить этот день по среднему заработку, ему может понадобиться справка для бухгалтерского и налогового учета.

Стоит учесть, что одного дня для прохождения диспансеризации может не хватить. В этом случае работодатель не обязан оплачивать последующие дни, если только он не взял на себя дополнительно добровольные гарантии.

Так что для завершения диспансеризации, если в один день не уложитесь, придется поступать, как обычно - брать отгул за свой счет, просить разрешения прийти на работу попозже или уйти с нее пораньше.