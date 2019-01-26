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Рубрика: В мире

Колумбия не предоставит базу для вторжения в Венесуэлу

Власти Колумбии не намерены предоставлять США базы для военного вторжения в Венесуэлу, заявили в минобороны этой южноамериканской страны. На вопрос журналистов о возможности такого сотрудничества с Вашингтоном в военном ведомстве ответили категорическим "нет", передает РИА Новости.

Фото: REUTERS/Fausto Torrealba
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Напомним, что в Венесуэле в последние три дня обострилось противостояние между властями и оппозицией и Белый дом категорически встал на сторону спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, который в среду объявил себя временным главой государства.

Ранее, обсуждая ситуацию в Венесуэле, президент США Дональд Трамп отмечал, что США рассматривают несколько вариантов решения по этой стране, не исключая и военную операцию.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире Южная Америка Колумбия Попытка госпереворота в Венесуэле
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