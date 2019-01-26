Лавров обсудил в Тунисе двусторонние отношения и ситуацию в Сирии

Новости

В Петербурге молодежь прошла путь блокадного героя-художника 14:23
На трассе "Крым" столкнулись 50 автомобилей 14:16
Сергей Карякин сыграл в Оренбурге в шахматы с местными кадетами 14:13
Инженерные танки расчистили 1,5-метровые сугробы под Волгоградом 14:09
В КБР установили личности бандитов, напавших на полицейских 14:06
Видео: Три джипа вытаскивают из снега застрявший автобус 13:45
Василевский занял второе место в конкурсе сейвов на мастер-шоу НХЛ 13:20
В Москве иномарка врезалась в монастырь 13:04
"Школа современной пьесы" отпраздновала новоселье 12:51
Борис Гребенщиков пригласил белорусов на премьеру своего вернисажа 12:40
В Москве арестовали свидетеля по делу Никиты Белых 12:38
Немецкая журналистка попрала память блокадного Ленинграда 12:20
В Петербурге начались торжества в честь 75-летия полного снятия блокады 12:03
МЧС передало экстренное предупреждение для Москвы 11:53
Стартовал дальневосточный полуфинал конкурса "Лидеры России" 11:49
Умер Мишель Легран 11:24
Автор "13 причин почему" подал в суд на своих обвинительниц 10:54
Певец Эмин Агаларов отменил тур по США 10:33
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,4 10:06
В Москве выпадет пятая часть месячной нормы осадков 09:41
"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева 09:05
Спасатели извлекли тело ребенка из колодца в Испании 09:00
В Перу 10 пассажиров погибли в результате падения автобуса в реку 07:18
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов 06:59
Трамп подписал временный бюджет и прекратил "шатдаун" 06:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 13:45
Рубрика: Власть

Лавров обсудил в Тунисе двусторонние отношения и ситуацию в Сирии

Текст: Юрий Когалов (Тунис)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко ценил уровень взаимодействия между Россией и Тунисом. Об этом глава российского МИД заявил по завершении переговоров с тунисским коллегой Хмайесом Жинауи. Визит в эту страну завершает турне министра по североафриканскому региону.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По словам Лаврова, Тунис - "это наш давний партер", и "мы заинтересованы в развитии отношений по всему спектру". Глава МИД отметил "впечатляющий рост товарооборота" между нашими странами, добавив, что Тунис заинтересован в увеличении поставок своей продукции в РФ.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Лавров обсудил с руководством Марокко ситуацию в Сирии и Ливии

"Будем работать в этом направлении", - заявил Лавров, подчеркнув, что при этом будет учитываться взаимная выгода обеих стран. Обсуждаться эта тема будет и на заседании совместной межправкомиссии, которая пройдет в Тунисе в этом году. Выделили оба министра и развитие туризма, в прошлом году в Тунисе побывали около 600 тысяч россиян. Лавров выразил благодарность местным властям за обеспечение их безопасности.

Из международных тем на первом месте была ситуация в соседней с Тунисом Ливии и, конечно же, в Сирии. Москва оценила усилия Туниса в обеспечении стабильности в регионе. Лавров выразил благодарность тунисской стороне за то, что здесь нашли приют тысячи сирийских беженцев. Выразил он и надежду, что Тунис поддержит возвращение САР в "арабскую семью", в Лигу арабских государств, из которой страна была исключена в 2011 году. По словам Жинауи, эта тема будет обязательно поднята на заседании ЛАГ, которое пройдет в Тунисе в марте. Страны-члены организации обсудят нынешнее положение дел и примут соответствующее решение.

"Тунис следит за развитием обстановки в Сирии и делает все для урегулирования ситуации, мы поддерживаем усилия, прилагаемые для сохранения суверенитета. Однако решение о возвращении страны в ЛАГ и в каком качестве должны принимать все арабы", - завил Жинауи.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Россия готова к диалогу с США по спасению ДРСМД

Пресс-конференция министров по окончании переговоров чуть не сорвалась из-за поломки микрофонов. Они перестали работать прямо во время речи Лаврова. Далее ему пришлось полагаться лишь на силу своего голоса. А начиналось все так хорошо. Для министров расстелили красную дорожку, на которую было запрещено наступать всем кроме них. Приготовили даже зонтик на случай дождя (в Тунисе сегодня пасмурная погода), впрочем, он не понадобился.

После переговоров с Жинауи Лавров отправился на встречу с президентом и премьер-министром Туниса.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Россия зафиксировала возросшую активность военных спутников США
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться
МЧС передало экстренное предупреждение для Москвы