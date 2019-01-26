Лавров обсудил в Тунисе двусторонние отношения и ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко ценил уровень взаимодействия между Россией и Тунисом. Об этом глава российского МИД заявил по завершении переговоров с тунисским коллегой Хмайесом Жинауи. Визит в эту страну завершает турне министра по североафриканскому региону.

По словам Лаврова, Тунис - "это наш давний партер", и "мы заинтересованы в развитии отношений по всему спектру". Глава МИД отметил "впечатляющий рост товарооборота" между нашими странами, добавив, что Тунис заинтересован в увеличении поставок своей продукции в РФ.

"Будем работать в этом направлении", - заявил Лавров, подчеркнув, что при этом будет учитываться взаимная выгода обеих стран. Обсуждаться эта тема будет и на заседании совместной межправкомиссии, которая пройдет в Тунисе в этом году. Выделили оба министра и развитие туризма, в прошлом году в Тунисе побывали около 600 тысяч россиян. Лавров выразил благодарность местным властям за обеспечение их безопасности.

Из международных тем на первом месте была ситуация в соседней с Тунисом Ливии и, конечно же, в Сирии. Москва оценила усилия Туниса в обеспечении стабильности в регионе. Лавров выразил благодарность тунисской стороне за то, что здесь нашли приют тысячи сирийских беженцев. Выразил он и надежду, что Тунис поддержит возвращение САР в "арабскую семью", в Лигу арабских государств, из которой страна была исключена в 2011 году. По словам Жинауи, эта тема будет обязательно поднята на заседании ЛАГ, которое пройдет в Тунисе в марте. Страны-члены организации обсудят нынешнее положение дел и примут соответствующее решение.

"Тунис следит за развитием обстановки в Сирии и делает все для урегулирования ситуации, мы поддерживаем усилия, прилагаемые для сохранения суверенитета. Однако решение о возвращении страны в ЛАГ и в каком качестве должны принимать все арабы", - завил Жинауи.

Пресс-конференция министров по окончании переговоров чуть не сорвалась из-за поломки микрофонов. Они перестали работать прямо во время речи Лаврова. Далее ему пришлось полагаться лишь на силу своего голоса. А начиналось все так хорошо. Для министров расстелили красную дорожку, на которую было запрещено наступать всем кроме них. Приготовили даже зонтик на случай дождя (в Тунисе сегодня пасмурная погода), впрочем, он не понадобился.

После переговоров с Жинауи Лавров отправился на встречу с президентом и премьер-министром Туниса.