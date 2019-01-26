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26.01.2019 12:33
Рубрика: В мире

Мадуро одобрил решение США созвать заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Текст: Иван Карташов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Соединенные Штаты и Майка Помпео лично за созыв Совета безопасности ООН по ситуации в стране. Официальный Каракас будет представлять министр иностранных дел Хорхе Арреас.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"США предложили дебаты по Венесуэле в Совете безопасности, пусть будут дебаты. Добро пожаловать, это то, чего мы хотели. Майк Помпео опередил меня. Спасибо большое, мистер Помпео", - заявил Мадурово время пятничной пресс-конференции.

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Глава государства также отметил, что защищать Венесуэлу в Нью-Йорк поедет министр иностранных дел страны Хорхе Арреас: "Я спросил, есть ли у него виза, ведь это важно, да? Потому что это территория США, хоть он и едет в ООН".

Ранее в четверг Вашингтон направил в ООН официальный запрос о созыве заседания Совета безопасности организации, на которой планируется обсуждение кризиса в Венесуэле. Открытое заседание Совбеза пройдет в субботу 26 января и начнется в 9.00 по местному времени - 17.00 по Москве.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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