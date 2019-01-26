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Рубрика: Власть

МИД РФ: Санкции против КНДР нужно поэтапно ослаблять

Фото: EPA/LYNN BO BO Фото: EPA/LYNN BO BO
Фото: EPA/LYNN BO BO

Россия выступает за поэтапное ослабление санкций против КНДР по мере достижения прогресса в деле денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов по итогам консультаций с должностными лицами США в Вашингтоне, посвященных ситуации вокруг Северной Кореи.

Фото: Мария Фролова/РИА Новости
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По словам Моргулова, на встрече российская сторона подтвердила свою принципиальную позицию в пользу того, чтобы санкции в отношении КНДР поэтапно ослаблялись. Уже полтора года как КНДР взяла на себя обязательства по воздержанию от ядерных и ракетных пусков, как того предписывали резолюции Совета Безопасности ООН, и это требует адекватной реакции со стороны ООН. "Конечно же, тема ослабления санкционного режима стоит на повестке дня наших переговоров с американцами", - цитирует ТАСС.

Замглавы МИД РФ также отметил, что во время консультаций речь шла о необходимости повышения роли ООН в работе на Корейском полуострове. "Не могу сказать, что у нас есть полное единство во взглядах на то, как ООН должна быть вовлечена в эту работу, но, тем не менее, эта тема тоже между нами обсуждается", - отметил Моргулов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Северная Корея Правительство МИД
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