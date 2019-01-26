МИД РФ усматривает тревогу в ситуации вокруг Венесуэлы

Из ряда европейских столиц поступает информация о выдвижении ультимативных требований к законным властям в Каракасе организовать в восьмидневный срок "демократические, чистые и транспарентные" выборы. Эти требования сопровождаются угрозой признания новым главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо, говорится в сообщении МИД РФ.

По оценкам дипломатов, обратили на себя внимание синхронность и срежесированность "вбросов", организованных за несколько часов до заседания в Совбезе ООН, созванного США для обсуждения ситуации в Венесуэле. За всем этим отчетливо просматривается "дирижерская палочка" Вашингтона.

"Происходящее лишь нагнетает внутриполитическую обстановку в дружественной нам Венесуэле", - подчеркивается в документе.

При этом ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Российская сторона подтверждает готовность к взаимодействию с другими странами в деле нахождения взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы и скорейшего решения насущных социально-экономических задач, отмечается в заявлении российского дипломатического ведомства.