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26.01.2019 19:06
Рубрика: Власть

МИД РФ усматривает тревогу в ситуации вокруг Венесуэлы

Текст: Александр Саможнев

Из ряда европейских столиц поступает информация о выдвижении ультимативных требований к законным властям в Каракасе организовать в восьмидневный срок "демократические, чистые и транспарентные" выборы. Эти требования сопровождаются угрозой признания новым главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо, говорится в сообщении МИД РФ.

Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
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По оценкам дипломатов, обратили на себя внимание синхронность и срежесированность "вбросов", организованных за несколько часов до заседания в Совбезе ООН, созванного США для обсуждения ситуации в Венесуэле. За всем этим отчетливо просматривается "дирижерская палочка" Вашингтона.

"Происходящее лишь нагнетает внутриполитическую обстановку в дружественной нам Венесуэле", - подчеркивается в документе.

Фото: МИД РФ/ ТАСС
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При этом ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Российская сторона подтверждает готовность к взаимодействию с другими странами в деле нахождения взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы и скорейшего решения насущных социально-экономических задач, отмечается в заявлении российского дипломатического ведомства.

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