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26.01.2019 21:18
Рубрика: В мире

МИД Венесуэлы выразил готовность к диалогу с США

Текст: Александр Саможнев

Руководство Венесуэлы готово к диалогу с администрацией президента Дональда Трампа, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса в ходе экстренного заседания Совбеза ООН. По его словам, венесуэльская сторона неоднократно пыталась наладить контакт с США еще со времен избрания команданте Уго Чавеса в феврале 1999 года, а также в течение президентских полномочий Николаса Мадуро.

Фото: МИД РФ/ ТАСС
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Фото: Reuters
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"Однако все наши усилия блокировались с американской стороны", - подчеркнул дипломат.

В тоже время глава МИД Венесуэлы потребовал обсудить причастность правительства США к организации госпереворота в Венесуэле и наказать виновных. Политик считает, что именно Соединенные Штаты стоят за попыткой смены власти в республике и "доказательств этому хватает".

Кроме того, глава венесуэльского внешнеполитического ведомства отверг ультиматум европейцев относительно сроков проведения в стране президентских выборов. "Европа пошла на поводу США", - заключил Хорхе Арреаса. .

В мире Южная Америка Венесуэла
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