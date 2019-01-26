МИД Венесуэлы выразил готовность к диалогу с США

Руководство Венесуэлы готово к диалогу с администрацией президента Дональда Трампа, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса в ходе экстренного заседания Совбеза ООН. По его словам, венесуэльская сторона неоднократно пыталась наладить контакт с США еще со времен избрания команданте Уго Чавеса в феврале 1999 года, а также в течение президентских полномочий Николаса Мадуро.

"Однако все наши усилия блокировались с американской стороны", - подчеркнул дипломат.

В тоже время глава МИД Венесуэлы потребовал обсудить причастность правительства США к организации госпереворота в Венесуэле и наказать виновных. Политик считает, что именно Соединенные Штаты стоят за попыткой смены власти в республике и "доказательств этому хватает".

Кроме того, глава венесуэльского внешнеполитического ведомства отверг ультиматум европейцев относительно сроков проведения в стране президентских выборов. "Европа пошла на поводу США", - заключил Хорхе Арреаса. .