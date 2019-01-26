На Давосском форуме предложили сократить рабочую неделю

Стоит подумать о массовом переходе на 4-дневную рабочую неделю, заявили эксперты в ходе экономического форума в Давосе. Уменьшение числа рабочих дней пойдет на пользу компаниям и сотрудникам, считают они.

"Есть хорошие эксперименты, демонстрирующие, что при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание, их выработка остается такой же, при этом качество и креативность зачастую возрастают", - цитирует психолога Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адама Гранта "Интерфакс". Сотрудники в этом случае будут более лояльны к организациям-работодателям, считает Грант.

Другой эксперт - экономист и историк Рутгер Брегман напомнил, что ведущие экономисты, социологи и философы утверждают, что с развитием цивилизации человечество сможет работать все меньше.

Позитивный эффект от сокращения продолжительности рабочей недели с 60 до 40 часов заметили предприниматели - владельцы предприятий, сказал он. Рабочие меньше устают и производят более качественный продукт.

Кроме того, некоторые ученые определяют труд как самое распространенное вынужденное антиблаго. Потому, чем меньше работает человек, тем он счастливее.

К тому же, чем выше продолжительность времени, затраченного на работу, тем ниже производительность труда и ВВП на каждый час работы. Так, Мексика и Южная Корея в числе самых развитых стран лидируют по числу отработанных гражданами часов за год. Но производительность труда в обеих странах очень невысокая, привели пример эксперты.