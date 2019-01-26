Новости

Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция 22:00
Небензя: Мадуро не нуждается в защите со стороны России 21:49
В Новочеркасске скончался профессор Владимир Передерий 21:48
Во Франции "желтые жилеты" ворвались в полицейский участок 21:26
МИД Венесуэлы выразил готовность к диалогу с США 21:18
Пострадавших при взрыве под Саратовом доставили в ожоговый центр 21:07
В Сочи умерла 103-летняя вдова фронтовика, не дождавшись квартиры 20:54
Небензя привел доказательства вмешательства Вашингтона в дела Венесуэлы 19:54
Йоханнес Бе выиграл пасьют на этапе Кубка мира 19:44
МИД РФ усматривает тревогу в ситуации вокруг Венесуэлы 19:06
Шесть человек, пострадавших при взрыве газа, доставят в Саратов 18:54
Под Саратовом восемь человек пострадали при взрыве газа на свадьбе 18:32
Тренер: Медведева готовится и будет рада поехать на чемпионат мира 18:07
Вучич уточнил сроки начала проведения "Турецкого потока" через Сербию 18:02
Что представят на выставке научных идей в Минске 17:54
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины 17:47
Аэропорты Московского авиаузла работают штатно, несмотря на снегопад 17:47
Премию "Оскар" уличили в дискриминации женщин-режиссеров 17:30
Лимит директивного кредитования в РБ сокращается на 35,5% 17:01
"Роскосмос" и РАН разработают программу защиты Земли от астероидов 16:52
Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии 16:48
Росавтодор предупредил водителей о сложных метеоусловиях в 20 регионах РФ 16:35
Военным ЮВО передана партия новых вертолетов Ми-35М и Ми-28УБ 16:29
В МЧС рассказали, когда в Москве и области закончится снегопад 16:15
В Сирии из-за бомбардировки коалиции погибли 13 мирных жителей 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 21:49
Рубрика: Власть

Небензя: Мадуро не нуждается в защите со стороны России

Текст: Александр Саможнев

Заседания Совбеза ООН по предложенной США повестке о рассмотрении ситуации в Венесуэле является попыткой легитимировать переворот в стране, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По словам высокопоставленного дипломата, участники форума стали свидетелями "использовать Совбез для легитимации продолжающегося переворота в Венесуэле".

МИД Венесуэлы выразил готовность к диалогу с США

Постпред России при ООН решительно отверг сценарий военного столкновения в Венесуэле.

"Надеюсь, что у всех хватит ума для недопущения такого сценария", - добавил Небензя.

Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
Россия выступила против обсуждения Венесуэлы на Совбезе ООН

Российский представитель рассчитывает, что позиция латиноамериканских стран "окажет отрезвляющее воздействие на тех, кто является кукловодом этой ситуация". Василий Небензя особо отметил, что Николас Мадуро не нуждается в защите со стороны России, будучи законным президентом Венесуэлы.

"Я не думаю, что он нуждается в нашей защите. Он президент по конституции, у него есть армия, которая находится на стороне конституции. Думаю, он хорошо защищен", - заключил представитель РФ при ООН,

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео с места массовой аварии под Москвой
"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Умер Мишель Легран
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться