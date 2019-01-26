Небензя: Мадуро не нуждается в защите со стороны России

Заседания Совбеза ООН по предложенной США повестке о рассмотрении ситуации в Венесуэле является попыткой легитимировать переворот в стране, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По словам высокопоставленного дипломата, участники форума стали свидетелями "использовать Совбез для легитимации продолжающегося переворота в Венесуэле".

Постпред России при ООН решительно отверг сценарий военного столкновения в Венесуэле.

"Надеюсь, что у всех хватит ума для недопущения такого сценария", - добавил Небензя.

Российский представитель рассчитывает, что позиция латиноамериканских стран "окажет отрезвляющее воздействие на тех, кто является кукловодом этой ситуация". Василий Небензя особо отметил, что Николас Мадуро не нуждается в защите со стороны России, будучи законным президентом Венесуэлы.

"Я не думаю, что он нуждается в нашей защите. Он президент по конституции, у него есть армия, которая находится на стороне конституции. Думаю, он хорошо защищен", - заключил представитель РФ при ООН,