Небензя привел доказательства вмешательства Вашингтона в дела Венесуэлы

США оказывали давление на кандидатов в президенты Венесуэлы для дискредитации выборов, заявил постпред РФ и при ООН Василий Небензя.

По его словам, имеется достаточно свидетельств, что на ряд оппозиционных кандидатов оказывалось жесточайшее давление в пользу снятия своих кандидатур и отказа от борьбы за пост президента. Как отмечалось, Вашингтон сделал максимум для того, чтобы изначально дискредитировать голосование, бросить тень на обновленные органы власти страны. Несмотря на это, 20 мая 2018 года венесуэльский народ вновь поддержал кандидатуру Николаса Мадуро в качестве президента государства, отдав ему почти 68 процентов голосов.

Россия готова способствовать стабилизации ситуации в Венесуэле, чтобы в стране начался диалог в правовом поле и ситуация стабилизировалась, подчеркнул постпред РФ. Василий Небензя в ходе заседания Совбеза потребовал от Госсекретаря США Майкла Помпео ясного ответа, готов ли Вашингтон применить силу против Венесуэлы в нарушение Устава ООН.

При этом российский представитель обратил внимание на заявление Помпео "о всех опциях на столе" в отношении Каракаса.

"Именно здесь, в этом зале должен прозвучать откровенный ответ- собирается ли Вашингтон в очередной раз нарушить Устав ООН?", - настаивал российский представитель.

По словам Небензи, Россия решительно осуждает попытки США столкнуть венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы с целью смены власти в стране. Дискуссия в СБ ООН была инициирована американской делегацией "с единственной целью - продолжить дестабилизировать ситуацию в Венесуэле".

"Сожалеем, что в эти нечистоплотные игры США втягивают Совет Безопасности", - заключил постпред РФ при ООН.