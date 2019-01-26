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26.01.2019 12:20
Рубрика: В мире

Немецкая журналистка попрала память блокадного Ленинграда

Текст: Александр Саможнев

Годовщина снятия блокады Ленинграда в России превратилась в "неуместное торжество" с проведением военного парада, утверждает журналистка газеты Sueddeutsche Zeitung Зильке Бигальке.

По мнению автора статьи, надо просто проявить сочувствие к людям, однако не делать акцент на национальной гордости. В тоже время она соглашается, что почти девятьсот дней длилась блокада Ленинграда войсками вермахта. Ставилась цель сломить сопротивлению людей, заставить их умереть голодной смертью. Блокада была геноцидом, признает обозреватель издания. При этом в Германии давно не отмечают память жертв блокады Ленинграда, указывает газета.

Фото: Всеволод Тарасевич
В Петербурге начались торжества в честь 75-летия полного снятия блокады

Российские пользователи соцсетей раскритиковали заявление немецкой журналистки. Отмечается, что такие действия стоят в ряду попыток отобрать у российского народа память победителя над фашистской Германией.

Член Совета Федерации Алексей Пушков возмутился статьей в Süddeutsche Zeitung. Парламентарий считает, что немецким СМИ не следовало бы критиковать памятные мероприятия по случаю снятия блокады Ленинграда.

"Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли", - подчеркнул парламентарий в Twitter.

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