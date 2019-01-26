Пара стратегических ракетоносцев Ту-160 пролетела над Ледовитым океаном

В субботу, 26 января два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Минобороны России, продолжительность полета составила более 15 часов. По маршруту следования экипажи стратегических бомбардировщиков дозаправились топливом в воздухе.

В Минобороны РФ отметили, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все эти рейды осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Досье "РГ"

Ту-160 (по западной классификации - "Блэк Джек") - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева и является самым крупным в истории авиации сверхзвуковым самолетом. Он способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа.

Бомбардировщик предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей. Каждый самолет оснащается четырьмя двигателями НК-32. Среди российских лётчиков получил прозвище "Белый лебедь". С 1984 года началось серийное производство данного самолета.

Решение о прекращении серийного выпуска Ту-160 было принято в январе 1992 года. К тому времени было выпущено 35 самолетов. В том же году Россия в одностороннем порядке прекратила полеты стратегической авиации в отдаленные регионы. К началу 2001 года, в соответствии с договором ОСВ-2, Россия имела в боевом строю 15 самолетов Ту-160, из которых шесть ракетоносцев были официально вооружены стратегическими крылатыми ракетами. 5 июля 2006 года на вооружение ВВС России был принят модернизированный Ту-160. 17 августа 2007 года Россия возобновила полеты стратегической авиации в отдаленных регионах на постоянной основе. 28 апреля 2008 года ВВС передан 16-й "Белый лебедь".

Длина самолета составляет 54,1 метра, высота - 13,1 метра, площадь крыла 232 кв. метра. Экипаж четыре человека. Практическая дальность полета 14 тыс. км.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В модификации Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке, предусмотрена подвеска ещё десяти ракет Х-55 на четырёх подкрыльевых держателях (но это запрещено международными соглашениями).

Оборонительное вооружение самолётов Ту-95МС состоит из 23-мм авиационных пушек. На старых модификациях самолёта установлено шесть спаренных пушек АМ-23 в трёх оборонительных стрелковых установках (верхней, нижней и кормовой), и только две пушки АМ-23 или ГШ-23 наТу-95МС в корме. Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения оптически видимых и радиолокационно-контрастных, одиночных, площадных, наземных, морских, подвижных и неподвижных целей сверхзвуковыми управляемыми ракетами и авиабомбами с обычным или ядерным зарядом. Самолет стоит на вооружении частей Дальней и морской ракетоносной авиации России.

Максимальная взлетная масса - 124 тонны. Максимальная масса боевой нагрузки - 24 тонны. Максимальная скорость полета - 2000 км/ч. Экипаж - четыре человека. Комплекс вооружения размещен внутри фюзеляжа и на двух точках внешней подвески. Включает 10 управляемых крылатых ракет класса "воздух-поверхность", "воздух-корабль" и "воздух-РЛС", бомб и авиационных мин. ...