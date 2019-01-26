Певец Эмин Агаларов отменил тур по США

Российский певец и вице-президент компании "Крокус-групп" Эмин Агаларов отменил тур по США, который должен стартовать в субботу, из-за опасений задержания в связи с расследованием спецпрокурора Мюллера, сообщает телеканал CNN.

По данным адвоката Агаларова, планировалось, что исполнитель выступит в четырех американских городах. Однако концерты не состоятся, так как певцу не удалось договориться о формате работы с командой Мюллера. Не исключено, что ему пришлось бы задержаться в США до окончания расследования.

Агаларов должен был дать показания о встрече младшего сына Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой летом 2016 года. Якобы у нее был компромат на Хиллари Клинтон, которая являлась претендентом от Демократической партии на президентских выборах. По словам адвоката, его подзащитный готов ответить на все вопросы спецпрокурора.

Ранее Агаларов опубликовал в Instagram видеообращение. В нем говорится, что "против своей воли" он вынужден отложить на неопределенный срок выступления в США и Канаде. При этом певец не уточнил причины отмены концертов.