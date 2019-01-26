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Рубрика: В мире

Полиция Китая начала расследование серии взрывов в Чанчуне

В Китае в пятницу прогремела серия взрывов. Инцидент произошел в городе Чанчунь провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Уже официально подтверждена гибель одного человека, еще один получил ранения.

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По данным полиции, первый взрыв был зафиксирован в 15:13 по местному времени. На подземной парковке одного из торговых комплексов города взорвались несколько автомобилей. Через несколько минут еще один взрыв прогремел в офисе на первом этаже 30-этажного жилого дома, пишет ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщили о еще одном взрыве на 30-м этаже жилого здания. Пока эта информация не подтверждена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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