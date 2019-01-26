Порядок в Париже обеспечивают полиция и служба безопасности "желтых жилетов"

Центром сегодняшних протестных акций "желтых жилетов" в Париже выбрана знаковая площадь Бастилии, где 230 лет тому назад была разрушена крепость, что дало начало Великой французской революции. По предварительному согласованию со столичной префектурой полиции в эту "протестную субботу" в Париже проходят несколько манифестаций.

Одна из них началась на Елисейских полях, где в полдень собралось не менее тысячи "желтых жилетов". Они прошли по главной городской магистрали, затем переместились с правого на левый берег Сены, дошли до Национального собрания, а после по бульвару Сен-Жермен взяли курс на квартал Берси и далее в сторону Бастилии. Другим маршрутом повел туда "жилетов" один из их лидеров Эрик Друэ. Колонна, в которой было не менее 1500 человек, проследовала от стен Венсенского замка, что на восточной окраине Парижа и через площадь Нации.

Отметим, что в отличие от декабрьских "налетов" неформалов на Париж, нынешние многокилометровые марши проходили без особых конфликтов со стражами закона, а их в столице сосредоточено более трех тысяч. Полицейские сопровождают колонны по параллельным улицам, а за порядком в рядах марширующих следят свыше сотни "желтых жилетов" с белыми повязками на рукавах. Некоторые даже на мотоциклах. Это служба безопасности неформалов. Кстати, среди них много бывших военных и полицейских.

В руках у манифестантов были самые разнообразные плакаты и транспаранты. На одних начертано RIC, что расшифровывается как требование ввести во Франции практику "референдумов гражданской инициативы" по наиболее животрепещущим социально-экономическим вопросам.

Другие явно направлены против проводимых по инициативе властей национальных дебатов, начавшихся пару недель тому назад. Вот один из них: "Эти дебаты - маскарад и манипуляция". Ряд демонстрантов весьма отрицательно относятся к Евросоюзу, что следует из плаката, на котором содержится призыв к проведению референдума по "Фрекзиту" - выходу Франции из ЕС.

Среди французских флагов, которые в изрядном количестве развивались над демонстрантами, было и несколько стягов Венесуэлы. Надо сказать, что многие французы, мягко говоря, не оценили пост в Twitter Эмманюэля Макрона в поддержку антиправительственных сил в этой стране, попытавшихся совершить госпереворот. Среди них как рядовые граждане, так и политики - в основном из лагеря левых сил.

Лидер самой массовой левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отреагировал в соцсетях следующим образом: "Для Макрона демократические выборы (в Венесуэле) "незаконны", а государственный переворот крайне правых, поддержанный Трампом и Болсонару, "призван восстановить демократию". Это уж совсем ни в какие ворота!"

Депутат парламента от той же Каролин Фиат также осуждает Макрона и добавляет: "А тем временем президент Республики не прислушивается к социальному движению "желтых жилетов" и подавляет его". Другой политик из Тулузы, координатор молодых "зеленых" Рафаэль Негрини, как бы обращаясь к главе государства, восклицает: "Может быть, поговорим о храбрости сотен тысяч "желтых жилетов", которые выступают за свободу и демократию?"

Манифестации "желтых жилетов" также проходят сегодня во многих других городах Франции. Напряженная ситуация сложилась в городе Эврё (департамент Эр). Там группа неформалов ворвались в здание муниципальной полиции, но вскоре их оттуда вытеснили. После этого они подожгли четыре автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Протестная акция состоялась в Страсбурге, где перед Европарламентом собрались около 300 человек. В Бордо протестуют свыше пяти тысяч "желтых жилетов" . Ими также запланирован ночной марш в центре города.