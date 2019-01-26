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Премию "Оскар" уличили в дискриминации женщин-режиссеров

Новости
    26.01.2019, 17:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

После скандала трехлетней давности, когда оскаровский комитет заклеймили в дискриминации чернокожих деятелей кино, новый этап суеты вокруг этого дивана видится более чем логичным: теперь главную кинопремию планеты уличают в сексизме.

Как передает BBC, Лиз Такер, председателя организации "Женщины в кино и на телевидении Британии" (Women in Film and Television UK), произвела в уме несложные калькуляции и пришла к выводу, что число представительниц ее пола, номинирующихся на "Оскар" как лучшие режиссеры, откровенно мизерно. И этот фактор - "очень разочаровывающий".

Фото: Joel Ryan/ AP
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А то обстоятельство, что в числе оскаровских фаворитов в главных ролях немало достойнейших женщин-актрис, никак не делает "менее прискорбным" дискриминацию женщин-режиссеров.

"Душераздирающе", - считает Такер. Подчеркнув, что все это наглядно показывает, какой объем работ еще предстоит провести женщинам-кинематографистам в битве за свои права. Ведь "существующие квоты" "Оскара" - "оскорбление для всех женщин".

Уточнено, что за всю без малого вековую (91 год) историю "Оскара" лишь пять женщин были номинированы в категории "Лучший режиссер". И киноакадемики не предпринимают никаких решительных шагов к тому, чтобы это досадное упущение хоть как-то перебалансировать.

Ранее сообщалось, что в дискриминации женщин-музыкантов обвинили премию "Грэмми".

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