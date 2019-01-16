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Организаторов премии "Грэмми" обвинили в дискриминации женщин

Поп-музыка
    16.01.2019, 18:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Alicia Keys Фото: youtube.com/ Alicia Keys
Фото: youtube.com/ Alicia Keys

Ведущей вручения очередной "Грэмми" (Grammy), главной музыкальной премии США, в этом году станет американская певица, автор песен и актриса Алиша Киз. При этом стоит отметить, что сама Киз - пятнадцатикратная лауреатка "Грэмми".

Радостную для поклонников весть Алиша донесла посредством Twitter и Instagram.

Как пояснили свой выбор организаторы, Киз относится к той редкой "породе" артистов, что уникальны во всех своих творческих проявлениях, являясь "гением от музыки". 

Так что у устроителей нет никаких сомнений в том, что Алишия устроит на вручении незабываемое шоу, которое принесет эстетическое наслаждение "миллионам зрителей".

К слову, Киз, в общей сложности номинировавшаяся на "Грэмми" почти тридцать раз, выступит в роли ведущей этой премии впервые.

При этом, напоминает NY Times, подготовка к торжествам происходит на фоне уже привычного "гендерного скандала", в рамках которого нервно рассматривался вопрос необходимости более массового выдвижения на первый план женщин, вечно томящихся под мужской пятой. В частности - под пятой годами бывших ведущими шоу британца Джеймса Кордена и рэпера LLCoolJ. Да и процент женщин-музыкантов в номинациях откровенно секстистски мизерен.

Артистки кучно бросились выступать с гневными спичами в соцсетях, указывая, что мужской диктат только то и делал, что убивал музыкальную женскую самобытность. Но они "выстояли под натиском". И это - чрезвычайный повод для гордости.

Алиша Киз родилась 25 января 1981 года в Нью-Йорке. Специализируется на ритм-энд-блюзе и соуле. Начиная с 2001 года выпустила шесть номерных альбомов. Снялась в картинах "Козырные тузы", "Дневники няни", "Тайная жизнь пчел".

61-я церемония вручения Grammy состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе. Лидеры по числу номинаций в этот раз - Кендрик Ламар (восемь) и Дрейк (семь).

Напомним, вокруг фигуры ведущего грядущей церемонии "Оскар" тоже разгорелся скандал - Кевину Харту пришлось отказаться от предложенной ему роли из-за шуток в интернете. В результате вместо него церемонию предложили провести актерам из "Мстителей".

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