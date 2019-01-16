Организаторов премии "Грэмми" обвинили в дискриминации женщин

Ведущей вручения очередной "Грэмми" (Grammy), главной музыкальной премии США, в этом году станет американская певица, автор песен и актриса Алиша Киз. При этом стоит отметить, что сама Киз - пятнадцатикратная лауреатка "Грэмми".

Радостную для поклонников весть Алиша донесла посредством Twitter и Instagram.

Egy and Gen want to know what the #GRAMMYS are ??? ‍♀️‍♀️ pic.twitter.com/BZJRzukSrk — Alicia Keys (@aliciakeys) 15 января 2019 г.

Как пояснили свой выбор организаторы, Киз относится к той редкой "породе" артистов, что уникальны во всех своих творческих проявлениях, являясь "гением от музыки".

Так что у устроителей нет никаких сомнений в том, что Алишия устроит на вручении незабываемое шоу, которое принесет эстетическое наслаждение "миллионам зрителей".

К слову, Киз, в общей сложности номинировавшаяся на "Грэмми" почти тридцать раз, выступит в роли ведущей этой премии впервые.

При этом, напоминает NY Times, подготовка к торжествам происходит на фоне уже привычного "гендерного скандала", в рамках которого нервно рассматривался вопрос необходимости более массового выдвижения на первый план женщин, вечно томящихся под мужской пятой. В частности - под пятой годами бывших ведущими шоу британца Джеймса Кордена и рэпера LLCoolJ. Да и процент женщин-музыкантов в номинациях откровенно секстистски мизерен.

Instead of asking women to 'step up,' what about asking about the systemic obstacles they face when trying to achieve sustainable careers in the music business? (And then, of course, ask the entire industry to take steps to demolish those barriers.) pic.twitter.com/JwYJgPSJY8 — Annenberg Inclusion Initiative (@Inclusionists) 30 января 2018 г.

Артистки кучно бросились выступать с гневными спичами в соцсетях, указывая, что мужской диктат только то и делал, что убивал музыкальную женскую самобытность. Но они "выстояли под натиском". И это - чрезвычайный повод для гордости.

👏👏👏 Another powerful woman, leading by example. We ALL have a responsibility to call out the absurd lack of equality everywhere we see it. I'm proud of ALL the women making incredible art in the face of continual resistance. ✊

P.s VH1 Divas Live. https://t.co/RDmB7zRfId — KATY PERRY (@katyperry) 30 января 2018 г.

Алиша Киз родилась 25 января 1981 года в Нью-Йорке. Специализируется на ритм-энд-блюзе и соуле. Начиная с 2001 года выпустила шесть номерных альбомов. Снялась в картинах "Козырные тузы", "Дневники няни", "Тайная жизнь пчел".

61-я церемония вручения Grammy состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе. Лидеры по числу номинаций в этот раз - Кендрик Ламар (восемь) и Дрейк (семь).

Напомним, вокруг фигуры ведущего грядущей церемонии "Оскар" тоже разгорелся скандал - Кевину Харту пришлось отказаться от предложенной ему роли из-за шуток в интернете. В результате вместо него церемонию предложили провести актерам из "Мстителей".