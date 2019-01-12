"Мстителей" позвали провести "Оскар" вместо оскандалившегося комика

Похоже, грядущая церемония вручения премии "Оскар", временно осиротевшая после добровольно-принудительного самоустранения звезды новой версии "1+1" Кевина Харта, все-таки не останется без ведущего. А ведь были и такие мысли.

Как эксклюзивно сообщает THR, организаторы решили привлечь к ответственной роли супергеройскую команду "Мстителей". Причем постараются подписать как можно больше актеров.

По информации портала, предложение также сопровождала просьба не посещать церемонию "Золотого глобуса", которая прошла на этой неделе, - для усиления эффекта.

Также отмечается, что в 2013 году актеры из первых "Мстителей" уже принимали участие в раздаче "Оскаров". Среди них были Роберт Дауни-младший (Железный человек), Крис Эванс (Капитан Америка), Марк Руффало (Халк) и Джереми Реннер (Соколиный глаз), Сэмюэл Джексон (Ник Фьюри). Правда, с тех пор количество супегероев во франшизе увеличилось.

Напомним, Кевина Харта вынудили отказаться от почетной должности через два дня после назначения из-за древних постов в Twitter, которые сочли "гомофобскими". Таким образом он повторил в общих чертах печальную судьбу Джеймса Ганна, отвечавшего за другую марвеловскую франшизу - "Стражи Галактики" и ушедший к конкурентам из DC. Теперь Харт довольно нервно реагирует на вопросы обо всей этой истории.

Выбор новых ведущих, конечно, не удивляет: вышедший в минувшем году фильм "Мстители: Война бесконечности" показал весьма впечатляющие результаты в мировом прокате. В апреле выходит третья часть "Мстителей" с многообещающим подзаголовком "Финал". Уже, кстати, есть трейлер.

91-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 24 февраля.