СМИ назвали имя нового режиссера "Стражей Галактики 3"

Продолжаются слухи и спекуляции на тему того, кому Disney и Marvel поручат режиссировать "замороженный" триквел прибыльной кинокормушки "Стражи Галактики", кем заменят уволенного за "педофильские" шутки создателя двух первых фильмов Джеймса Ганна.

В какой-то момент тихо прозвучало, что счастливчиком может стать постановщик прошлогодней ленты "Тор: Рагнарёк" Тайки Вайтити.

После появились сведения, что ленту снимет темнокожий режиссер, или женщина-режиссер, или, сами понимаете, темнокожая режиссер-лесбиянка.

Теперь - новая установка. Согласно сведениям ресурса с говорящим названием The DisInsider, напирающего на "очень информированный источник", компания присмотрела для третьих "Стражей" 45-летнего дважды "оскаровского" номинанта, создателя отличного "Кубо" и "Недостающего звена" Трэвиса Найта.

Как вещает ресурс, ранее "Дисней" наметил его на экранизацию комикса "Вечные", но по техническим причинам не задалось, и теперь Найт может быть переброшен на "Стражей 3".

Все это - неофициальная информация. С учетом, что в проекте по-прежнему масса неясностей, туман со сроками и недовольство в среде актерского состава. Вплоть до угроз "Дракса" в одностороннем порядке расторгнуть договор со студией, наплевав на неустойку.

Ранее сообщалось, что Disney планирует заменить Джека Воробья в новых "Пиратах Карибского моря" женщиной.