Новости

Видео: издана последняя песня Виктора Цоя, считавшаяся утраченной 17:10
Вышел трейлер игры по сериалу "Нарко" 16:42
Автор "Фарго" и "Легиона" займется еще одним многообещающим проектом 16:28
Джонни Деппа в "Пиратах Карибского моря" заменит женщина 16:11
Apple всерьез решила составить конкуренцию Netflix 15:59

СМИ назвали имя нового режиссера "Стражей Галактики 3"

Новости
    17.11.2018, 16:58
Текст:   Олег Усков

Продолжаются слухи и спекуляции на тему того, кому Disney и Marvel поручат режиссировать "замороженный" триквел прибыльной кинокормушки "Стражи Галактики", кем заменят уволенного за "педофильские" шутки создателя двух первых фильмов Джеймса Ганна. 

В какой-то момент тихо прозвучало, что счастливчиком может стать постановщик прошлогодней ленты "Тор: Рагнарёк" Тайки Вайтити.

Фото: Depositphotos
Автор "Фарго" и "Легиона" займется еще одним многообещающим проектом

После появились сведения, что ленту снимет темнокожий режиссер, или женщина-режиссер, или, сами понимаете, темнокожая режиссер-лесбиянка.   

Теперь - новая установка. Согласно сведениям ресурса с говорящим названием The DisInsider, напирающего на "очень информированный источник", компания присмотрела для третьих "Стражей" 45-летнего дважды "оскаровского" номинанта, создателя отличного "Кубо" и "Недостающего звена" Трэвиса Найта.

Как вещает ресурс, ранее "Дисней" наметил его на экранизацию комикса "Вечные", но по техническим причинам не задалось, и теперь Найт может быть переброшен на "Стражей 3". 

Все это - неофициальная информация. С учетом, что в проекте по-прежнему масса неясностей, туман со сроками и недовольство в среде актерского состава. Вплоть до угроз "Дракса" в одностороннем порядке расторгнуть договор со студией, наплевав на неустойку.   

Ранее сообщалось, что Disney планирует заменить Джека Воробья в новых "Пиратах Карибского моря" женщиной. 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В США прошли скромные похороны "бога комиксов" Стэна Ли 15:35
Умер легендарный сценарист Уильям Голдман 01:59
Новые "Фантастические твари" захватили российский прокат 16.11.2018
"Фото": у почтальона Печкина из "Простоквашина" появится женщина 16.11.2018
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Джек Ричер вернется на экране, но уже без Тома Круза 16.11.2018
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 15.11.2018
Джонни Ли Миллер сыграет в экранизации рассказа Урсулы Ле Гуин 15.11.2018
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Предвестники Бури
Вышел трейлер экранизации "Продкомиссара" Шолохова 16.11.2018
Еще один цикл Джорджа Мартина экранизируют 15.11.2018
Вышел великолепный трейлер экранизации игры Beholder 15.11.2018
⧣ супергерои
Фото: AP Photo/ Reed Saxon
Умер легендарный Стэн Ли 12.11.2018
Умер создатель Человека-паука Стэн Ли 12.11.2018
"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США 12.11.2018