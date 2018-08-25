Работа над "Стражами Галактики 3" заморожена из-за скандала

Ситуация вокруг третьей части успешного кинокомикса "Стражи Галактики" все хуже и хуже. Согласно сообщению THR, триквел фантастического боевика, однозначно лишившийся режиссера первых двух картин серии Джеймса Ганна, заморожен.

Как пишет издание, Disney и Marvel Studios планировали приступить к работе над картиной осенью, со стартом съемок на начало следующего года. Но после того, как в Ганне, "благодаря" его твитам десятилетней давности, "выявили" сексиста и педофила, все стремительно пошло прахом - Джеймса выгнали. А студии так и не смогли определиться с новой кандидатурой в кресло режиссера триквела.

В результате приняли решение распустить команду фильма - "на неопределенный срок", рассказал журналу источник. Соответственно, всем им предлагается искать новую работу.

По словам другого источника, Marvel провел встречу с постановщиком прошлогодней ленты "Тор: Рагнарёк" Тайки Вайтити, имя которого кулуарно звучало в числе вероятных преемников Ганна на "Стражах", "но неясно, какой именно проект они обсуждали".

Никаких официальных комментариев ситуации изданию от Disney не последовало.