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Кевин Харт раздраженно прокомментировал свой отказ вести "Оскар"

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    10.01.2019, 12:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский комик Кевин Харт официально подтвердил: ближайшую церемонию вручения премии "Оскар" он вести не будет.

На соответствующий вопрос он коротко ответил: "Нет", - сообщает CNN.

Напомним, утвержденный было на почетную роль ведущего пышного мероприятия юморист через два дня после этого вынужден был от нее отказаться под давлением общественности. Дело в том, что в Twitter Харта были обнаружены старые записи, которые были расценены как "гомофобские".

Фото: kinopoisk.ru
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Тогда Харт поспешил извиниться и опубликовать многословное оправдание, заверяя, что никаким гомофобом он не является. И считает инцидент на этом исчерпанным.

"С этим покончено. И говорить об этом больше я не намерен. Всё. Больше я не буду объяснять, кто я такой. Хватит. Если вы не услышали моих извинений, я не знаю, чего вы еще от меня ждете", - раздраженно прокомментировал ситуацию Харт.

"Я - хороший человек. И люблю любить. Если вы не видите этого, это - ваша проблема. А мне доказывать больше нечего", - резюмировал оскорбленный артист.

Ранее сообщалось, что из-за скандала вокруг Twitter Харта "Оскар" вообще может остаться без ведущего.

Отметим, что сегодня в российский прокат выходит американский ремейк известного французского фильма "1+1", где  Харт исполнил одну из главных ролей.

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