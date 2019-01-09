Французский сентиментальный хит "Неприкасаемые" (Intouchables), известный у нас под игривым названием "1+1" и основанный на реальной истории дружбы миллиардера-инвалида с алжирцем-сиделкой маргинального происхождения (только в кино араба заменили негром), настолько разжалобил человечество своими нехитрыми манипуляциями, что до сих пор не отпускает. Одних ремейков уже целая авоська набралась.

Почти одновременно их в 2016 году выпустили в Аргентине и Индии (причем не в Болливуде, где, впрочем, уже который год тоже готовят свою версию). Теперь перечень адаптаций слезодавильной трагикомедии пополнил и американский вариант. Что, наверное, было неизбежно.

Любителям красивых добрых сказок с ненавязчивым и оптимистичным социальным посылом есть из чего выбрать. В Южной Америке пересняли оригинал буквально покадрово, лишь избавившись от расового подтекста (оба главных героя в картине "1+1: Нарушая правила" - белые, строго в соответствии с мемом "Argentina is white"). В Индии, как и положено, сняли феерическое невесть что с плясками, песнями, навороченными и запутанными любовными линиями, эпическим переигрыванием, гонками по Парижу и хронометражем более чем 2,5 часа, при этом хитроумно вплетя в это всё основные элементы изначального сюжета.

А что Голливуд? А Голливуд тоже не преподнёс сюрпризов. У режиссера Нила Бёргера вышел достаточно стерильный ремейк, в основном дублирующий то, что мы видели во французской ленте. С незначительными сценарными изменениями, в первую очередь затронувшими любовную линию. Не сказать, что изменения эти однозначно были к лучшему, зато не без их помощи из фабулы удалось вывести ненужных персонажей, предоставив больше пространства для манёвра третьему по значимости действующему лицу. Играет это лицо Николь Кидман. А это уже само по себе, согласитесь, очень хорошо. Увы, только это здесь и хорошо.

Замена Франсуа Клюзе на Брайана Крэнстона прошла без особых бонусов, но вполне безболезненно: с ограниченным по понятным причинам набором творческих обязанностей наш любимый Уолтер Уайт вполне справляется, особо не напрягаясь, а на большее и не претендует (хотя мог бы). Хмурится, ворчит, ехидничает, снисходительно и покровительственно улыбается.

А вот с его партнером получилось вышло не так гладко. Вместо обезоруживающе простого обаяния Омара Си американский вариант предлагает чернокожего комика Кевина Харта с полным набором утомительных ужимок и плоских шуточек, от которых становилось неловко уже при просмотре трейлера.

Юморком уровня "Я - как птица: лечу и гажу" новый "1+1" забит под завязку, и единственная положительная эмоция, которую он вызывает, - это чувство облегчения от того, что у Кевина не срослось с проведением грядущей церемонии "Оскара" - пусть и по совершенно идиотской, как нынче там у них заведено, причине.

Лучше уж и правда обойтись без ведущих, чем вынужденно поглощать прокисшие реплики второразрядного стэндапера, исступленно и бесстыдно эксплуатирующего давно навязшую на зубах расовую тему. Фильм "1+1: Голливудская история", в остальном представляющий собой бледную копию, созданную исключительно для ленивого американского зрителя, не даст соврать.

2.5