Пушков раскритиковал публикацию немецких СМИ о блокаде Ленинграда

Сенатор Алексей Пушков считает, что у немецких СМИ нет права делать замечания России по поводу того, как она отмечает 75-летие снятия блокады Ленинграда .

Так он отреагировал на публикацию газеты Süddeutsche Zeitung, в которой говорится о том, что празднование годовщины этого события приобрело характер торжества, хотя речь идет о масштабной трагедии.

"Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда", - написал политик в Twitter.

Он посоветовал немецким журналистам помолчать или описать "ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа".

"Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли", - заключил парламентарий.

Ознакомившись с переводом статьи немецкой газеты, россияне оказались возмущены и шокированы. В соцсетях появляется огромное количество гневных постов, о том, что зарубежные СМИ понятия не имеют, что такое блокада.

В частности, пользователь Александр Иванов в комментариях на сайте РИА Новости пишет: "Много они понимают в России. Сытые и довольные, даже близко не понимающие, что такое блокада".