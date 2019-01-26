Новости

Борис Гребенщиков пригласил белорусов на премьеру своего вернисажа 12:40
В Москве арестовали свидетеля по делу Никиты Белых 12:38
Немецкая журналистка попрала память блокадного Ленинграда 12:20
В Петербурге начались торжества в честь 75-летия полного снятия блокады 12:03
МЧС передало экстренное предупреждение для Москвы 11:53
Стартовал дальневосточный полуфинал конкурса "Лидеры России" 11:49
Умер Мишель Легран 11:24
Автор "13 причин почему" подал в суд на своих обвинительниц 10:54
Певец Эмин Агаларов отменил тур по США 10:33
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,4 10:06
В Москве выпадет пятая часть месячной нормы осадков 09:41
"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева 09:05
Спасатели извлекли тело ребенка из колодца в Испании 09:00
В Перу 10 пассажиров погибли в результате падения автобуса в реку 07:18
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов 06:59
Трамп подписал временный бюджет и прекратил "шатдаун" 06:31
Захарова высказалась по назначению представителя США по Венесуэле 06:08
Россия зафиксировала возросшую активность военных спутников США 05:46
Лидер венесуэльской оппозиции уличен в тайной поездке в США 05:37
МИД РФ: Санкции против КНДР нужно поэтапно ослаблять 05:09
Нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия возобновил работу 04:42
В Тунисе аномальные холода и снег унесли жизни двух человек 04:31
В Германии эвакуировали 500 пассажиров поезда из-за угрозы взрыва 04:16
Сенат США единогласно проголосовал за приостановку "шатдауна" 04:00
В районе прорыва плотины в Бразилии спасены 90 человек 03:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 11:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

МЧС передало экстренное предупреждение для Москвы

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как можно согреться в холодную погоду - простые советы от врачей

В Москве уже начался снегопад, который может стать самым мощным и продолжительным в этом году. Как отмечают в МЧС, скорость ветра может достичь 12-17 метров в секунду. Возможна сильная метель. Автомобилистам рекомендуют стоматологи снижать скорость и избегать резких торможений и разгонов. Пешеходам советуют обходить деревья, рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Снег, как предполагают синоптики, будет идти двое суток подряд.

Общество Ежедневник Погода Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Россия зафиксировала возросшую активность военных спутников США
Трамп подписал временный бюджет и прекратил "шатдаун"
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться