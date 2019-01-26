МЧС передало экстренное предупреждение для Москвы

Столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды.

В Москве уже начался снегопад, который может стать самым мощным и продолжительным в этом году. Как отмечают в МЧС, скорость ветра может достичь 12-17 метров в секунду. Возможна сильная метель. Автомобилистам рекомендуют стоматологи снижать скорость и избегать резких торможений и разгонов. Пешеходам советуют обходить деревья, рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Снег, как предполагают синоптики, будет идти двое суток подряд.