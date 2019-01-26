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26.01.2019 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На трассе "Крым" столкнулись 50 автомобилей

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области на федеральной трассе М-2 "Крым" столкнулись более 50 автомобилей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД региона, на небольшом участке дороги федерального значения произошло несколько аварий.

Фото: скриншот с www.youtube.ru
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Только на сегменте с 24 по 28 километр столкнулись 13 авто, далее - еще 12. Также есть участок, где стоят 27 разбитых машин. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают усиленные наряды автоинспекции, они пытаются восстановить нормальное движение.

Отметим, что сегодня в Москве и Подмосковье начался сильнейший в этом году снегопад. Ситуацию на дорогах осложняет метель и сильный ветер до 17 метров в секунду. Водители отмечают, что видимость серьезно ухудшилась.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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