На трассе "Крым" столкнулись 50 автомобилей

В Московской области на федеральной трассе М-2 "Крым" столкнулись более 50 автомобилей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД региона, на небольшом участке дороги федерального значения произошло несколько аварий.

Только на сегменте с 24 по 28 километр столкнулись 13 авто, далее - еще 12. Также есть участок, где стоят 27 разбитых машин. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают усиленные наряды автоинспекции, они пытаются восстановить нормальное движение.

Отметим, что сегодня в Москве и Подмосковье начался сильнейший в этом году снегопад. Ситуацию на дорогах осложняет метель и сильный ветер до 17 метров в секунду. Водители отмечают, что видимость серьезно ухудшилась.