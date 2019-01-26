В Москве арестовали свидетеля по делу Никиты Белых

В субботу Басманный суд Москвы арестовал до 20 марта гендиректора "Нововятского лыжного комбината" Руслана Цуканова, задержанного по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева уточнила, что вместе с предпринимателем под стражу также отправлены директор ООО "Топлевный резерв" Илья Огородников и арбитражный управляющий Сергей Мартынов. Им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Причем Цуканов, Огородников и Мартынов подозреваются в двух эпизодах такого правонарушения.

В свою очередь адвокат осужденного за коррупцию бывшего кировского губернатора Никиты Белых Андрей Грохотов подтвердил, что Цуканов являлся свидетелем обвинения по делу его подзащитного. А Огородников и Мартынов в нем не фигурировали.

Напомним, что 1 февраля прошлого года Пресненский суд приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера.