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26.01.2019 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве арестовали свидетеля по делу Никиты Белых

Текст: Юрий Гаврилов

В субботу Басманный суд Москвы арестовал до 20 марта гендиректора "Нововятского лыжного комбината" Руслана Цуканова, задержанного по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Пресс-секретарь суда Юнона Царева уточнила, что вместе с предпринимателем под стражу также отправлены директор ООО "Топлевный резерв" Илья Огородников и арбитражный управляющий Сергей Мартынов. Им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Причем Цуканов, Огородников и Мартынов подозреваются в двух эпизодах такого правонарушения.

В свою очередь адвокат осужденного за коррупцию бывшего кировского губернатора Никиты Белых Андрей Грохотов подтвердил, что Цуканов являлся свидетелем обвинения по делу его подзащитного. А Огородников и Мартынов в нем не фигурировали.

Напомним, что 1 февраля прошлого года Пресненский суд приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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