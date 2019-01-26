Стартовал дальневосточный полуфинал конкурса "Лидеры России"

В субботу в Приморье стартовал дальневосточный полуфинал всероссийского конкурса "Лидеры России", сообщила пресс-служба краевой администрации.

По итогам дистанционного отбора участие в полуфинале принимают более 300 управленцев. В течение двух дней конкурсанты попробуют свои силы в различных оценочных мероприятиях, а 28 января будут подведены итоги и названы имена финалистов.

- Это мощнейший социальный лифт, запущенный на государственном уровне по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина. Он, безусловно, открывает новые возможности для образованных, инициативных, энергичных людей, настроенных на свой карьерный рост. Более 300 человек сегодня будут доказывать, кто из них лучше. Достойно представлена наша приморская команда - 70 человек, из которых более половины - моложе 35 лет, - сказал на открытии конкурса губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что полуфиналисты сразу зачисляются в кадровый резерв, из него в последующем будут назначаться люди на муниципальные и государственные должности.

- Такие конкурсы наиболее интересны прежде всего крупным корпорациям и государству. У нас есть компании с участием краевого капитала, которые нуждаются в опытных и грамотных управленцах, - отметил Кожемяко.