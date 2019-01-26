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26.01.2019 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших при взрыве под Саратовом увеличилось до 22 человек

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в поселке Лысые горы увеличилось до 22 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Илья Московец/ТАСС
Шесть человек, пострадавших при взрыве газа, доставят в Саратов

Как сообщили в областном минздраве, в районную больницу госпитализировано 14 человек, среди них двое детей, состояние их средней степени тяжести.

Помощь местным медикам оказывают врачи из соседнего города Калининска, также в Лысые горы выехали специалисты центра медицины катастроф, санитарной авиации, шесть бригад скорой медицинской помощи из Саратова.

- Решается вопрос с доставкой шестерых тяжело пострадавших в областной центр комбустиологии в Саратов, - рассказал пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Александр Колоколов.

Взрыв, как уже сообщалось, произошел в кафе в поселке Лысые горы, где отмечали свадьбу. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, находившийся в подсобном помещении в кафе.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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