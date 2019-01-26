Число пострадавших при взрыве под Саратовом увеличилось до 22 человек

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в поселке Лысые горы увеличилось до 22 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в областном минздраве, в районную больницу госпитализировано 14 человек, среди них двое детей, состояние их средней степени тяжести.

Помощь местным медикам оказывают врачи из соседнего города Калининска, также в Лысые горы выехали специалисты центра медицины катастроф, санитарной авиации, шесть бригад скорой медицинской помощи из Саратова.

- Решается вопрос с доставкой шестерых тяжело пострадавших в областной центр комбустиологии в Саратов, - рассказал пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Александр Колоколов.

Взрыв, как уже сообщалось, произошел в кафе в поселке Лысые горы, где отмечали свадьбу. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, находившийся в подсобном помещении в кафе.