Пострадавших при взрыве под Саратовом доставили в ожоговый центр

Шесть пострадавших при взрыве в Лысых горах доставлены в областной ожоговый центр в Саратове.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС шестерых пострадавших при взрыве, которые находятся в тяжелом состоянии, доставили на реанимобилях в областной ожоговый центр в Саратове.

Всего при взрыве газового баллона в кафе "Рандеву" и пожаре пострадало 22 человека. Восемь человек в состоянии средней тяжести и двое детей 4 и 6 лет с легкими ожогами, находятся в районной больнице. Еще шестерых пострадавших после осмотра и оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

С родными пострадавших, которых доставили в ожоговый центр, будут работать психологи МЧС.

По предварительным данным в подсобном помещении кафе, где в этот день праздновали свадьбу, взорвался газовый баллон. После взрыва в подсобке начался пожар, который затем перекинулся в зал кафе. Всего в кафе находилось 35 человек, в том числе трое детей.

После прибытия пожарных расчетов в 17.02 по московскому времени пожар был ликвидирован в течение восьми минут. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и органов дознания.

Как информирует областная прокуратура и СУ СК по региону, сотрудниками этих ведомств также начата проверка случившегося.