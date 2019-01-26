Сергей Карякин сыграл в Оренбурге в шахматы с местными кадетами

Российский гроссмейстер чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу Сергей Карякин провел в Оренбурге в субботу мастер-классы и сеанс одновременной игры с участниками первого Всеармейского чемпионата по шахматам среди воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны РФ. На финале этого соревнования из Москвы прилетел статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в военном ведомстве, Карякин признался, что в жизни не стал бы выступать в роли полководца, поскольку каждый должен заниматься своим делом. "На шахматном поле я уже являюсь полководцем, с удовольствием руковожу армией белых или черных фигур. В жизни каждый должен заниматься своим делом, у нас есть министр обороны, которому я полностью доверяю и мечтаю с ним познакомиться", - заявил чемпион.

Николай Панков подарил оренбургским кадетам шахматы. Он также признался, что научился играть в эту игру еще в первом классе и пообещал сыграть с кадетами, но только если они победят Карякина. "Я вам предлагаю сыграть с Сергеем Александровичем. Выиграете у него - со мной будете играть", - сказал замминистра.

В рамках чемпионата проходят мастер-классы по самбо, плаванию, многоборью, стрельбе и хоккею. Их проводят чемпионка мира, участница Олимпиады в Пекине старший лейтенант Анна Харитонова, многократный чемпион и призер чемпионатов России по плаванию, двукратный серебряный призер Всемирных военных игр прапорщик Евгений Куликов, другие олимпийцы ЦСКА.

Ведущие хоккеисты-армейцы проведут товарищеский матч с хоккейными командами Оренбургского президентского кадетского училища.

Более ста воспитанников всех довузовских учебных заведений Минобороны приняли участие в первом Всеармейский чемпионате по шахматам, который проходит на базе Оренбургского президентского кадетского училища. Финал состязаний также посетили заместитель министра обороны Тимур Иванов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и начальник главного управления кадров военного ведомства Виктор Горемыкин.

В этом году суворовцы, нахимовцы и кадеты примут участие в олимпиадах по математике, физике, кинофестивале "Кадетский взгляд" и других, в том числе международных, состязаниях.