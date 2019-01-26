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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шесть человек, пострадавших при взрыве газа, доставят в Саратов

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Шестерых пострадавших при взрыве газа в поселке Лысые горы доставят в больницы Саратова.

Под Саратовом восемь человек пострадали при взрыве газа на свадьбе

- Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, решается вопрос с их доставкой в медицинские учреждения в Саратов, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Взрыв, как уже сообщалось, произошел в кафе "Рандеву" в поселке Лысые горы, где отмечали свадьбу. Всего, как заявили в ГУ МЧС, медики осматривают 35 человек, находившихся на свадьбе, в том числе троих детей.

По предварительным данным взорвался газовый баллон, находившийся в подсобном помещении в кафе.

Проверку обстоятельств случившегося начали сотрудники правоохранительных органов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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