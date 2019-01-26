Шесть человек, пострадавших при взрыве газа, доставят в Саратов

Шестерых пострадавших при взрыве газа в поселке Лысые горы доставят в больницы Саратова.

- Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, решается вопрос с их доставкой в медицинские учреждения в Саратов, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Взрыв, как уже сообщалось, произошел в кафе "Рандеву" в поселке Лысые горы, где отмечали свадьбу. Всего, как заявили в ГУ МЧС, медики осматривают 35 человек, находившихся на свадьбе, в том числе троих детей.

По предварительным данным взорвался газовый баллон, находившийся в подсобном помещении в кафе.

Проверку обстоятельств случившегося начали сотрудники правоохранительных органов.