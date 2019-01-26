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26.01.2019 13:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Перевалы России могут получить статус объектов воинской славы

Текст: Юрий Гаврилов
Народное собрание Карачаево-Черкесской республики внесло в Госдуму законопроект о присвоении некоторым горным объектам России почетного звания "Перевал воинской славы". Документ с такой инициативой размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Для того, чтобы она была реализована, необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон "О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы". В пояснительной записке к документу сказано, что такая корректировка позволит "установить правовую основу для присвоения указанного почетного звания перевалам в честь памяти героев Великой Отечественной войны".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По мнению авторов законодательной инициативы, введение в практику обращения подобного звания имеет огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. "В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне настоящий законопроект приобретает особую актуальность", - отмечается в документе.

Напомним, что Дни воинской славы России (Дни славы русского оружия) - памятные даты, установленные в ознаменование побед, которые сыграли решающую роль в истории России.

Первоначальный перечень таких дат был установлен в феврале 1995 года Федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России". С 2004 по 2018 годы в него вносились поправки, в том числе изменилось наименование закона.

Памятные даты России были введены в 2005 году и отмечают другие важнейшие события в жизни государства и общества, достойные быть увековеченными в народной памяти. Перечень этих дней и дней воинской славы установлен Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России". Документ предусматривает проведение в дни воинской славы торжественных мероприятий в войсках, а по памятным датам - публичные мероприятия. Минобороны предписано проводить 23 февраля и 9 мая ежегодные праздничные салюты. Финансирование этих мероприятий ложится на федеральный бюджет.

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Кроме того, закон предусматривает ряд других форм увековечения памяти воинов. Речь дет о создании музеев, установке памятников, организации выставок и публикаций в СМИ, присвоение их имен населенным пунктам, улицам, воинским частям и кораблям, сохранении и обустройстве территории, связанной с подвигом.

Всего в России узаконено около двух десятков дней воинской славы. В нынешнее воскресенье, 27 января, страна будет отмечать одну из таких дат - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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