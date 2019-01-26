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26.01.2019 17:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Несвятые святые

Текст: Валентина Матвиенко (спикер Совета Федерации)
27 января - день, без преувеличения, святой для каждого россиянина. Среди коренных петербуржцев немного найдётся семей, которых бы не коснулись блокада, связанные с ней страдания и утраты, от которых сжимается сердце. Ленинград навсегда вошёл в историю как символ трагедии, стойкости и героизма.

В год победы поэт Илья Эренбург сказал о беспримерном мужестве защитников города:

Есть в Ленинграде жесткие глаза и та,

Для прошлого загадочная, немота,

Тот горько сжатый рот, те обручи на сердце,

Что, может быть, спасли его от смерти.

И если ты - гранит, учись у глаз горячих,

Они сухи, когда и камни плачут.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин посетит блокадную улицу в Петербурге

Главным убийцей стариков, мужчин, женщин, детей в осаждённом городе был голод. Он выкашивал людей безмолвно, неслышно, беспощадно. На могильных холмиках Пискаревского мемориального кладбища и поныне можно увидеть сухари, хлеб, печенье, конфеты. Но люди гибли и от бомбардировок, артобстрелов, разрушений и пожаров. Блокада стала одной из самых трагических страниц не только в истории Второй мировой войны, но и во всей мировой истории.

Прошло 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда. Эта дата - особый рубеж. Даже те, кого блокада застала детьми, сегодня разменяли девятый десяток. Всё меньше остаётся свидетелей тех страшных дней, хранителей того, что мы называем исторической памятью народа.

Сегодня эта память жива. Я вновь убедилась в этом, возлагая цветы на Пискарёвском кладбище - как всегда в этот день, на протяжении долгих лет. Оно было наполнено людьми, которые шли и шли к мемориалу - почтить память жертв блокады, бойцов, отстоявших город ценой собственной жизни. Людей разных возрастов, нескольких поколений, сменившихся за прошедшие 75 лет.

Ответственность за сохранение правды о тех событиях, трагических и героических, о людях, которые совершили беспримерный подвиг, ложится на нас - тех, кому довелось непосредственно общаться с участниками ленинградских событий. Мы не имеем права допустить того, чтобы страницы истории перестали быть живыми. Я ощущаю это как свой собственный долг. Передать потомкам не только знания, но и донести до них чувства - трагизма блокады, героизма жителей города и его защитников. Даты 8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года не должны стать лишь частью исторической хроники. Это символ высших

Фото: Всеволод Тарасевич
В Петербурге начались памятные мероприятия в честь полного снятия блокады

проявлений человеческого духа.

 

Блокада памяти не может и не должна состояться. Поэт Юрий Воронов, переживший осаду подростком, сказавший о себе и сверстниках "Нам в сорок третьем выдали медали, И только в сорок пятом - паспорта", считал это самой страшной опасностью:

Нам, тебя пережившим людям,

Ты обязан простить всё это.

Если ж вдруг мы тебя забудем,

Вот тогда нам прощенья нету.

Мы всегда были, есть и будем народом, который сознает свою идентичность, гордится своей историей, дорожит своей свободой и независимостью. Подвиг Ленинграда, победа в Великой Отечественной войне - одна из самых прочных скреп нашего национального, нравственного, духовного единства, нашей гражданской сплочённости.

Девятьсот дней и ночей блокады - это великий подвиг - и воинов Ленинградского фронта, и мирных жителей. Агрессивности, жестокости врага защитники Ленинграда противопоставили не только силу оружия, но и силу человеческого духа, мужество, героизм, любовь к Родине. Важно и то, что осаждённый Ленинград никогда не чувствовал себя городом, брошенным на произвол судьбы. Его жители, бойцы, постоянно ощущали поддержку всей великой многонациональной страны. Это фактор огромного военного и морального значения. Город не был сдан, одержал победу.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
80-летняя блокадница создала фонд помощи инвалидам и пенсионерам

Хочу от всей души высказать самые тёплые слова, самые добрые пожелания здравствующим блокадникам, участникам Великой Отечественной войны.

Митрополит Тихон (Шевкунов) несколько лет назад написал книгу "Несвятые святые". Это рассказы о реальных людях - сильных духом, верой, любовью к России, её людям. Они не святые в каноническом значении этого понятия. Но в основе их жизни, поступков, деяний - те самые высокие идеалы, которым следовали люди, причисленные к лику святых. Убеждена, защитники Ленинграда, блокадники, участники боевых действий и труженики тыла Великой Отечественной войны - это тоже в определенном смысле святые, люди особых, самых высоких качеств.

Их жизнь, подвиг - не только прошлое, но и урок всему человечеству на будущее. Нельзя пытаться заигрывать со злом, закрывать на него глаза, так как, не получая отпора, оно превращается в угрозу для всего человечества. Ведь ленинградская трагедия, Холокост, другие преступления против человечности во Второй мировой войне, наконец, сам нацизм - детище не только Гитлера, верхушки Третьего рейха. Это стало возможным при попустительстве ряда государств и их политиков.

К сожалению, в некоторых странах и сегодня пытаются сделать национальных героев из людей, выступавших тогда на стороне нацизма, участвовавших в расправах над мирными жителями, воевавших в составе гитлеровской армии. Это недопустимо.

Да, на арену вышли поколения, для которых Вторая мировая война - далёкое прошлое. Тем важнее не замалчивать и не переписывать её историю, а рассказывать правду о том, какую угрозу она создала человечеству, какие бедствия обрушила на него.

Новая мировая война, если она разразится, неминуемо перерастёт в атомную и превратит Землю в ядерное пепелище. Политики не должны допустить подобного сценария, даже обсуждений такой возможности на международных площадках, саммитах. Народы ждут от них именно устранения угрозы большой войны, а не её развязывания. У международного сообщества есть все, чтобы направить ход событий именно в это русло. Дело за доброй волей. У России она есть.

Есть уроки истории, которые человечестве должно выучивать сразу, без повторений. Блокада - один из важнейших среди них. Мы хотим, чтобы подобное не происходило нигде и никогда.

Опубликовано на сайте Совета Федерации.

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