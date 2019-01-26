На "Ленфильме" создали военный музей

На киностудии "Ленфильм" открылась выставка "Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе". Посвящена она 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, тем, кто сохранил для потомков историю великого города.

Разрезать красную ленточку доверили народному артисту России Ивану Краско.

Актер рассказал, как в 70-е годы снимался в киноэпопее Михаила Ершова "Блокада" (один из шедевров "Ленфильма"). Вспомнил эпизод. Однажды артисты Юрий Соломин (майор Алексей Звягинцев) и Иван Краско (старший лейтенант Горелов) во время недолгого перерыва, не переодев офицерскую форму, отправились на обед - поесть домашних щей - неподалеку в деревне Вартемяки жила теща Краско. Так потом жители гордились, что у них побывал сам Соломин, всенародный любимец!

Теперь на киностудии есть военный музей. Что можно увидеть? Винтовки, полевые фляги, ложки, котелок, офицерский планшет (полевая сумка для карт). Форму военного журналиста, блокноты, фотоаппараты. Репринты советских газет и фотографии из архивов "Ленфильма" и "Росфото". И во время войны выходили газеты, работали фотографы. На экране фотографии оживают и превращаются в документальное кино. На другом - фрагменты знаменитых ленфильмовских картин - "Порох", "Блокада", "Балтийское небо", "Зеленые цепочки", "Мы смерти смотрели в лицо". Слышим звук метронома…

Стена, на которой 359 имен ленфильмовцев, погибших в войне. Актеры, режиссеры, художники, операторы, вахтер, бухгалтер, завхоз, печник… Против каждой фамилии - погиб на фронте или умер в блокаду, пропал без вести. К слову. В сквере на территории киностудии находится мемориал - стела, где высечены имена погибших ленфильмовцев и слова ленинградского поэта Михаила Дудина: "Погибшие во имя жизни живы в делах живых и в памяти живых". Памятник установлен в 1975 году.

Представлен редакционный кабинет, где трудились журналисты, фотографы. В нем письменный стол, пишущая машинка, книги, "буржуйка", на стене портрет Сталина… Воссоздана комната блокадников, там подлинные предметы быта обычной ленинградской семьи. За основу взята комната оператора Евгения Шапиро (после войны он снимал фильм "Золушка". А его дочь Татьяна, "дочь кино", позже работала на "Ленфильме" монтажером и сегодня живет рядом со студией и бывает на ней. Кстати, жена Шапиро, тоже монтажер, во время блокады работала на картинах Романа Кармена). До последнего дня был со студией и режиссер-фронтовик Сергей Микаэлян, о котором вспомнили на открытии выставки (ушел из жизни в возрасте 93 лет в 2016 году).

Как отметил гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, пережившие блокаду ленинградцы активно помогают современным кинематографистам. Все последние премьеры, посвященные военным событиям, не состоялись бы без подробных консультаций ветеранов. Это писатель Даниил Гранин. Это альпинист Михаил Бобров, почетный гражданин Санкт-Петербурга (умер в 2018 году) - спортсмен, ушел на фронт в 17 лет, служил в разведке, в начале блокады - участник маскировки от бомбежек доминант Ленинграда (знаменитых шпилей).

Читаем истории людей, кинематографистов и журналистов, воевавших, работавших во время войны. Режиссер Ян Фрид участвовал в обороне Ленинграда и снятии блокады, освобождении Прибалтики, дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. Режиссер Евгений Червяков, имевший бронь по состоянию здоровья, ушел на фронт, погиб в боях под Ленинградом в 42-м. Кинооператор Евгений Шапиро добровольцем ушел на фронт в июне 1941 года, снимал прорыв блокады и "парад" пленных немцев на Невском. Герои экспозиции - участники войны режиссеры Николай Лебедев, Михаил Ершов. Актриса Янина Жеймо (впоследствии знаменитая "Золушка") выступала в блокадном Ленинграде в театрах, госпиталях и воинских частях.

Журналист Ростислав Июльский прибыл в осажденный Ленинград осенью 1941-го, чтобы рассказывать о жизни военного города, остался на передовой до 1944 года, а потом его отозвали в Москву. Фотокор "Комсомолки" Борис Кудояров прожил все 900 дней блокады вместе с городом-героем, создал уникальную фотолетопись того времени. Вместе они бывали на Ханко, Балтийском и Волховском фронтах.

Выставка будет открыта по 25 февраля. Режим работы: с 11.00 до 19.00, экскурсии - через каждые 1,5 часа. Блокадникам посещение бесплатно.

Тем временем

После открытия выставки посетителей пригласили в зрительный зал на просмотр военного детектива "Три дня до весны", созданного в 2017 году на "Ленфильме". Режиссер Александр Касаткин снимал его в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Действие происходит в блокадном Ленинграде зимой 1942 года. Фильм отмечен призами уже на многих кинофестивалях, а телепремьера состоится на Первом канале 27 января.