В Петербурге начались траурно-торжественные церемонии, посвященные 75-летию полного освобождения города от фашистской блокады. Памятный митинг и торжественное возложение цветов состоялись у таблички на стене дома номер 14 по Невскому проспекту "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна", сохранившейся со времен блокады.

Затем торжества и митинги памяти перенеслись на Серафимовское кладбище, площадь Победы, к Триумфальной Арке Победы в Красном Селе, а также на Смоленское мемориальном кладбище и Невское воинское кладбище "Журавли".

Позднее траурные церемонии и возложение цветов пройдут на Богословском и Пискаревском кладбищах. Все эти захоронения хранят останки сотен тысяч жителей, погибших в годы блокады. По некоторым оценкам современных историков, число погибших в годы блокады достигает полтора миллиона человек. Большинство погибших были захоронены на Пискаревском кладбище.

На мероприятия приглашены блокадники, проживающие сегодня в 22 странах мира. На церемониях присутствуют порядка 90 таких ленинградцев.

Официальная дата полного освобождения города от фашисткой блокады - 27 января. В этот день в городе на Неве дважды зажгут факелы Ростральных колонн. На Дворцовой площади пройдет торжественный парад военнослужащих и образцов боевой техники. Кроме того, памятной дате посвятят полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Вечером небо над Петербургом украсят огни артиллерийского салюта.