Новости

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 15:32
Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ 15:26
Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров 15:21
Испания, Франция и ФРГ назвали условие признания Гуаидо главой Венесуэлы 15:13
На Кубани похоронили пилота, погибшего при крушении Ту-22МЗ 15:04
Renault Kaptur или Hyundai Creta: что купить за 1 млн рублей 15:00
Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция 14:51
Самым необычным пассажиром аэропорта Платов стал кенгуру 14:32
На трассе "Крым" столкнулись 50 автомобилей 14:16
Сергей Карякин сыграл в Оренбурге в шахматы с местными кадетами 14:13
Инженерные танки расчистили 1,5-метровые сугробы под Волгоградом 14:09
В КБР установили личности бандитов, напавших на полицейских 14:06
Видео: Три джипа вытаскивают из снега застрявший автобус 13:45
Василевский занял второе место в конкурсе сейвов на мастер-шоу НХЛ 13:20
В Москве иномарка врезалась в монастырь 13:04
"Школа современной пьесы" отпраздновала новоселье 12:51
Борис Гребенщиков пригласил белорусов на премьеру своего вернисажа 12:40
В Москве арестовали свидетеля по делу Никиты Белых 12:38
Немецкая журналистка попрала память блокадного Ленинграда 12:20
В Петербурге начались памятные мероприятия в честь полного снятия блокады 12:03
МЧС передало экстренное предупреждение для Москвы 11:53
Стартовал дальневосточный полуфинал конкурса "Лидеры России" 11:49
Умер Мишель Легран 11:24
Автор "13 причин почему" подал в суд на своих обвинительниц 10:54
Певец Эмин Агаларов отменил тур по США 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 15:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ

Текст: Николай Грищенко
Фото: скриншот Google Фото: скриншот Google
Фото: скриншот Google

Компания Google оставила без удовлетворения жалобу Южного федерального университета об исключении имени маньяка Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета".

В августе прошлого года пресс-служба вуза написала в компанию, что Чикатило является опасным преступником и попросила убрать его имя из числа выдающихся людей.

В КБР установили личности бандитов, напавших на полицейских

- Мы писали несколько раз. Единственное письмо, которое мы получили от Google, - от интернет-робота о том, что наше письмо принято и будет рассмотрено, - сказали ТАСС в пресс-службе университета.

В ЮФУ также отметили, что на кафедре юридического факультета трудился знаменитый советский и российский психиатр, профессор Александр Бухановский. Именно им был составлен психологический портрет Чикатило, что во многом помогло поиску и задержанию опасного преступника.

Справка "РГ"

Серийный убийца и извращенец Андрей Чикатило в 1978-1990 годах совершил 53 доказанных убийства. Поиски маньяка начались в 1983 году. Чикатило поймали лишь благодаря добросовестности сержанта вытрезвителя Виктора Рыбакова, командированного на дежурство из Донецка. Он остановил на станции "Лесхоз" подозрительного "грибника". На первых допросах задержанный молчал. Начал давать показания только после разговора с психиатром Александром Бухановским. Суд начался в апреле 1992 года и длился почти полгода. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в тюрьме Новочеркасска.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Умер Мишель Легран
Россия зафиксировала возросшую активность военных спутников США
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться