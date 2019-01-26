Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ

Компания Google оставила без удовлетворения жалобу Южного федерального университета об исключении имени маньяка Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета".

В августе прошлого года пресс-служба вуза написала в компанию, что Чикатило является опасным преступником и попросила убрать его имя из числа выдающихся людей.

- Мы писали несколько раз. Единственное письмо, которое мы получили от Google, - от интернет-робота о том, что наше письмо принято и будет рассмотрено, - сказали ТАСС в пресс-службе университета.

В ЮФУ также отметили, что на кафедре юридического факультета трудился знаменитый советский и российский психиатр, профессор Александр Бухановский. Именно им был составлен психологический портрет Чикатило, что во многом помогло поиску и задержанию опасного преступника.

Справка "РГ"

Серийный убийца и извращенец Андрей Чикатило в 1978-1990 годах совершил 53 доказанных убийства. Поиски маньяка начались в 1983 году. Чикатило поймали лишь благодаря добросовестности сержанта вытрезвителя Виктора Рыбакова, командированного на дежурство из Донецка. Он остановил на станции "Лесхоз" подозрительного "грибника". На первых допросах задержанный молчал. Начал давать показания только после разговора с психиатром Александром Бухановским. Суд начался в апреле 1992 года и длился почти полгода. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в тюрьме Новочеркасска.